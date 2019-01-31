В Николаеве владелицу билборда оштрафуют за нарушение предвыборной агитации

Фото - Гражданская сеть Опора В Николаеве полицейские обнаружили билборд с материалами предвыборной агитации одного из кандидатов в президенты Украины, который не содержал сведений об учреждении, которое осуществило печать.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Полиция установила владелицу рекламного щита, жительницу Николаевского района, и составила в отношении женщины административные материалы по части 2 статьи 212-13 Кодекса Украины об административных правонарушениях («Изготовление или распространение печатных материалов предвыборной агитации, не содержащих сведений об учреждении, которое осуществило печать…»).

Если владелицу билборда определят как «должностное лицо», то ей грозит штраф от 340 до 510 гривен, если ее определят просто как гражданку – то от 51 до 85 гривен. Правонарушительницу сотрудники полиции обязали удалить рекламную продукцию, которая размещена с нарушением норм законодательства.

Напомним, что ранее в Николаевской области зафиксировали восемь нарушений избирательного законодательства.