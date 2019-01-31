Новобугский колледж, в который перевели учиться детей из рухнувшей школы, не готов к такому количеству учеников

В педагогическом колледже Нового Буга, куда временно перевели детей из рухнувшей среднеобразовательной школы №1, нет подходящих для учеников условий.

Об этом шла речь 31 января, в ходе комиссии по вопросам культуры, науки и образования, семьи и молодежи, спорта Николаевского областного совета, сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Как известно, в городе Новый Буг на Николаевщине обрушилась часть здания местной общеобразовательной школы №1, в результате чего некоторые ученики были переведены в здание Новобугского педагогического колледжа.

Также ранее сообщалось, что по предварительным подсчетам стоимость ремонтных работ по восстановлению здания обвалившейся школы №1 составляет не менее 80 миллионов гривен. При этом за проектную документацию заплатят около 830 тысяч гривен.

Заместитель руководителя департамента образования Николаевской областной государственной администрации Наталья Сокульская рассказала о том, что сотрудники Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защите прав потребителей провели проверку в педагогическом колледже и составили ряд замечаний. В их числе недостаточное освещение для учеников, плохо проветриваемое помещение пищеблока и отсутствие внутреннего туалета.

— По результатам проверки Госпродпотребслужбы был предоставлен ряд замечаний – в помещении отсутствует внутренний туалет, в классных комнатах недостаточно освещения природного, недостаточная площадь и неудовлетворительные условия в пищеблоке, он рассчитан на 50 человек, питаются 307 детей. Большое количество еды готовится, пар, мокро, уже даже есть грибок, с которым борются, - рассказала Наталья Сокульская.

Глава комиссии, депутат Надежда Иванова отметила, что такие условия непригодны не только для детей школы, которые пребывают там какое-то время, а и для студентов колледжа, которые учатся там на постоянной основе. А вопрос туалета обговаривается уже не первый год. Представитель колледжа, в свою очередь, рассказала, что для пристройки со внутренним туалетом у них нет средств.

— Пристроить туалет мы не имеем средств, нам их не дают. Нам сделали утепление, укрепили кровлю, но то туалета еще у нас очередь не дошла. Есть же другие учебные учреждения. Родительский комитет говорит, что может за неделю построить туалет. Нельзя этого допускать, нужны разрешения, воды нет. Где мы выгребную яму сделаем? На это все нужны разрешения, это большие деньги. Это не 60 тысяч, это больше миллиона, - рассказала представитель колледжа.

Заместитель председателя Николаевской облгосадминистрации Валентин Гайдаржи отметил, что в любом случае надо подготовить проект, поскольку имея проект на строительство, легче найти средства для его реализации.

— Я не уверен, что нельзя было найти деньги за многие годы для начала проекта. Наличие проекта и экспертизы дают шанс дальше искать источники финансирования, - сказал Валентин Гайдаржи.

В тоже время еще одна представительница администрации колледжа отметила, что решить вопрос с туалетом невозможно – в Новом Буге нет канализации, а вода подается по расписанию.

— Внутри нам никто не даст разрешение проводить работы. Директор консультировался, приезжали службы. В помещении этого учреждения нельзя делать. Нужно делать пристройку с переходом. В городе нет канализации. В городе нет воды. Об этом и депутаты, и администрация знают. Нам дают по одному часу три раза в сутки воду. Если сделать емкость на пять тонн, то за день вода не наберется, чтоб смывать в туалете. Поэтому наше учреждение, дирекция не можем решить этот вопрос, - рассказала представитель колледжа.

Также у представителей колледжа есть список из двенадцати пунктов, которые нужно исправить, от санитарного врача, но администрация учебного заведения не может этого сделать.

— Условий для новой школы нет. Мы не можем дать больше, чем есть. (...) Санитарный врач приехала и написала нам 10-12 пунктов, мы их просто никак не можем выполнить. Сложилась такая ситуация, что нужно выполнить предписание, а мы не можем этого сделать. У нас нет средств, пристройку за пять дней мы не можем сделать.

В колледж, в котором на сегодняшний день обучаются 400 человек, привели еще 307 детей. По словам представителя колледжа, классы не приспособлены для условий «Новой украинской школы». В свою очередь, заместитель директора школы рассказала о том, что администрация колледжа, в частности директор, не идет на контакт и не хочет создавать условия для учеников школы. К примеру, в колледже отказываются убирать с классов шкафы, чтоб увеличить площадь помещения. Что же касается пищеблока, школьная администрация с разрешения директора колледжа, установила там свою электрическую плиту.

— Когда там начали работать плиты, там, кстати, стоит электрическая школьная плита, потому что плита колледжа не работала, мы ее установили с разрешения директора учреждения и готовим горячее питание и для учеников школы, и для учеников колледжа, - сказала замдиректора школы.

Стоит отметить, что в ходе обсуждения этого вопроса представители администрации колледжа стали отрицать тот факт, что школа готовит в пищеблоке колледжа не только для своих учеников, но и для студентов. Замдиректора школы также сообщила, что у школы с колледжем подписан контракт об аренде до мая, однако на сегодняшний день других свободных помещений для учеников школы в Новом Буге нет, а по самому городу пошли слухи о том, что администрация колледжа против продления контракта со школой.

— Ни одно учреждение не может нас принять. Свободных помещений для полноценного функционирования класса с учителем нет. Мы очень просим поспособствовать продлению договора аренды сроком на два года, - сказала замдиректора школы.

В то же время заместитель главы Новобугской райгосадминистрации Михаил Петраковский отметил, что туалет в колледже сделать реально, а информацию о подаче воды по три часа в сутки опроверг.

— Город Новый Буг слабоканализированный город, но возле педагогического колледжа проходит городская канализация. То есть, говорить о том, что невозможно завести стоки в канализационные сети, это не совсем соответствует действительности. Да, вода в Новом Буге подается по графику, может это неправильно, но мы не можем иначе обеспечить население водой, но вода подается на протяжении 10 часов, а не три часа в сутки, - сказал Михаил Петраковский.

Также он отметил, что эти вопросы не являются такими важными, чтоб выносить их на рассмотрение областной комиссии, добавив, однако, что дирекция колледжа плохо идет на контакт. В свою очередь, первый заместитель главы ОГА Вячеслав Бонь спросил у представителей колледжа, что было исправлено из списка замечаний Госпотребслужбы. Также он обратился к замдиректора школы и поручил подготовить договор о продлении аренды.

— Считайте это поручением. Вам необязательно ждать до конца года. Готовите договор. От вас, от колледжа, я жду подписания договора и решения вопросов. С туалетом мы будем решать дальше. Делайте первые шаги, - сказал Бонь.

Депутат Сергей Черный, в свою очередь, несколько раз предложил членам комиссии поставить директору колледжа ультимативные условия, которые заключаются в том, что он обязан обеспечить детей школы необходимым в колледже в течении двух недель, иначе будет уволен. Однако депутаты не поддержали его идею. Депутат Александр Бондарь, чей избирательный округ находится в Новом Буге, также заявил о факте «недопонимания» со стороны директората педагогического колледжа.

— Честно говоря, у них длительное время продолжаются внутренние недопонимания. Непосредственно с директором. Любые соглашения на улучшение условий даются со скрипом. Даже тот туалет на улице – это была целая плеяда депутатов, чтоб поставить «чашу генуя» (напольный унитаз - ПН), - сказал Александр Бондарь.

Также Бондарь предложил депутатам, как распорядителям имущества колледжа, разрешить администрации учреждения решать вопросы по ремонту и улучшению условий, а также дать указание директору колледжа сотрудничать с местной властью и руководством школы. Бонь, в свою очередь, поручил начальнику управления коммунального имущества Ольге Видиной подготовить договор и сообщить, если возникнет недопонимание со стороны руководства колледжа. Сама Видина отметила, что в договоре указан пункт о «неотъемлемых улучшениях», которые колледж может проводить самостоятельно, без каких-либо разрешений, в том числе и капитальный ремонт.

Напомним, на капитальный ремонт Новобугской общеобразовательной школы №1, часть здания которой ранее обрушилась, необходимо около 140 миллионов гривен, но окончательная стоимость работ будет известна только после того, как проект пройдет экспертизу.