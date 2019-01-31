В Украине не контролируется использование более 80% земель госсобственности, - СМИ

Из 10,5 млн га государственных сельхозземель только 1,4 млн га официально сдаются в аренду, а из них только 0,1 млн га - по рыночным ставкам через аукционы. В то же время существует официальная информация только о 1,6 млн га, зарегистрированных в госземкадастра.

Об этом говорится в статье Экономической правды.

Государство - не только самый большой, но и самый худший агрохолдинг Украины, из-за которого госбюджет ежегодно теряет миллиарды гривень. Оно не контролирует, как на самом деле используется большинство с/х земель государственной собственности а уровень эффективности госпредприятий в разы уступает частным. Это приводит к значительным потерям доходов государства и к коррупции.

В собственности государства находится около 10,5 млн га, или более 25% сельхозземель Украины, из них 8 млн. га - пашня. Для сравнения, совокупная (то есть вместе с частной) площадь пашни в Германии составляет 12 млн. га, в Швейцарии - около 500 тыс. га.

По официальным данным, на начало 2019 года около 1,4 млн га государственных земель было передано в аренду агропроизводителям. В пользовании государственных предприятий находится около 550 тыс. га, земли Национальной академии аграрных наук (НААН) составляют еще около 450 тыс. га. Вот и все, что известно об использовании более 10 млн га.



Так, менее 20% всех государственных земель зарегистрировано в Государственном земельном кадастре Украины. Более 80% не зарегистрировано. Что касается государственных сельхозземель, есть официальная информация только о 1,6 млн га, зарегистрированных в госземкадастре.



По арендной плате зарегистрированных земель, то только с 2016 года продажи прав аренды на государственные земли сельхозназначения стали обязательными через аукционы. Поэтому пока лишь незначительную долю всех государственных сельхозземель (около 0,1 млн га) передано в аренду по действительно рыночным ставкам и через аукционы.

Остальные из миллионов гектаров государственных земель находятся в аренде по крайне низким ставкам. Однако по подавляющему большинству госземель государство, скорее всего, не получает ни копейки выгоды.

Как сообщалось, 20 декабря Верховная рада Украины поддержала законопроект №9355-5 «О внесении изменений в раздел Х «Переходные положения» Земельного кодекса Украины о продлении запрета отчуждения сельскохозяйственных земель». За документ проголосовал 231 парламентарий.

Напомним, ранее украинский суд впервые признал право собственника распоряжаться своей землей, несмотря на мораторий.

Ранее в Минюсте заявили, что мораторий на землю является фактором правонарушений в агросфере.

Отметим, ранее Европейский суд по правам человека обязал Украину снять мораторий на продажу сельхозземель. Также МВФ опубликовал новые требования к Украине, которые включают в себя отмену моратория на продажу земли.