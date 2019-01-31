Зураба Аласанию отстранили от руководства «UA: Суспільне»

Главу правления «Национальной общественной телерадиокомпании Украины» Зураба Аласанию отстранили от выполнения обязанностей.

Об этом сообщила замглавы Набсовета «UA: Суспільне» Светлана Остапа на своей странице в Facebook.

Наблюдательный совет «UA: Суспільне» поддержал досрочное расторжение контракта с Аласанией.

«Только что Наблюдательный совет «Суспільного» большинством голосов проголосовал за досрочное расторжение контракта с председателем правления ОАО НСТУ Зурабом Аласанией. 9 - за, 3 – «против», - написала она.

Напомним. в сентябре прошлого года вещание телеканала «UA: Первый» отключили за долги, тогда сотрудников компании просили уйти в неоплачиваемый отпуск

Справка: Зураб Аласания - украинский журналист и медиаменеджер грузинского происхождения. В 2013 году Зураб Аласания стал одним из основателей и журналистов Hromadske.tv, является членом общественной организации Hromadske.tv, членом Независимой Медиарады и Комиссии по журналистской этике. 25 марта 2014 Кабинет министров Украины назначил Аласанию генеральным директором Национальной телекомпании Украины. Его кандидатура была предложена правительству представителями медиасообщества. Уже тогда он заявил, что конечной целью реформирования Первого национального видит разгосударствление и создание на его базе общественного вещания. 1 ноября 2016 Зураб Аласания подал в отставку по собственному желанию с должности гендиректора НТКУ. Тогда он заявил, что постоянно ощущал давление со стороны власти, связанное с контентом. 10 апреля 2017 года избран председателем Национальной общественной телерадиокомпании Украины.