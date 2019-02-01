«Должным образом не освещал крестный ход и выступления Порошенко», - Аласания рассказал о причинах своего отстранения

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Наблюдательный совет «UA: Суспільне» мог отстранить главу «Национальной общественной телерадиокомпании Украины» Зураба Аласанию за то, что телеканал должным образом не освещал крестный ход за поместную церковь, а также выступления президента Петра Порошенко на Генассамблее ООН и форуме в Харькове.

Об этом сообщает Аласания написал на своей странице в Facebook.

В частности, Аласания опубликовал часть проекта решения наблюдательного совета о его отстранении. В документе говорится, что при нем «UA: Перший» не осветил оперативно или не осветил вообще «такие важные события, как крестный ход за единую поместную церковь» в июле 2018 года, заседание Генассамблеи ООН в сентябре с участием Петра Порошенко, а также экономический форум в Харькове, в котором тоже участвовал президент.

Кроме того, Аласании вменяют, что в 2018 году компания внедряла «неверно понятый принцип отстранения от власти» до полной деполитизации новостей.

Напомним, 31 января главу правления «Национальной общественной телерадиокомпании Украины» Зураба Аласанию отстранили от выполнения обязанностей.

Роман Свиридов

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