В Черкасской области из суда сбежал подсудимый

В Смиле Черкасской области ищут сбежавшего из зала суда подсудимого - 37-летнего Виталия Черевко. Побег произошел 31 января из помещения районного суда.

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Черкасской области.

Уточняется, что мужчина обвиняется в совершении кражи с проникновением в помещение (по ч. 3 ст. 185 Уголовного кодекса Украины).

На его розыск ориентирован весь личный состав полиции Черкасской и смежных областей.

Правоохранители обращаются с просьбой к гражданам, которым что-либо известно о местонахождении беглеца, сообщить информацию на линию «102».

Напомним, ранее член преступной банды, организованной главой поселкового совета, сбежал из Печерского суда и скрылся на троллейбусе