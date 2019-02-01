«Продолжаем укреплять банковско-финансовую системы страны», - Петр Порошенко

Национальный банк Украины признан самым прозрачным центральным банком в мире в 2018 году.

Об этом сообщил Президент Украины Петр Порошенко на своей странице в Facebook.

По его словам, эту номинацию НБУ получил согласно исследованию профильного международного журнала Central Banking.