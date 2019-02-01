«Продолжаем укреплять банковско-финансовую системы страны», - Петр Порошенко

Национальный банк Украины признан самым прозрачным центральным банком в мире в 2018 году.
Об этом сообщил Президент Украины Петр Порошенко на своей странице в Facebook.
По его словам, эту номинацию НБУ получил согласно исследованию профильного международного журнала Central Banking.
«В 2014 году финансовая система оказалась на грани катастрофы - пустые золотовалютные резервы, казначейский счет, проблемные кредиты. Нам удалось избежать дефолта. В самые тяжелые времена Нацбанк действовал ответственно и профессионально. И это отмечают в мире. Продолжаем укреплять банковско-финансовую системы страны», - подытожил Петр Порошенко.