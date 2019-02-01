Боты искажали общественное мнение в пользу Яценюка и экс-нардепа Мартыненко, - СМИ

Со страниц фейковых аккаунтов распространялась информация в интересах экс-премьер-министра Арсения Яценюка и фигуранта дела НАБУ Николая Мартыненко, чем искажалось общественное мнение.

Об этом говорится в расследовании «Иллюзионисты» программы «Схемы».

Журналисты показали, в частности, отчет за 2015 года о работе подконтрольных ботов. Там указано, под какими постами о политиках оставляли комментарии люди с фальшивыми аккаунтами, «пресекая негатив». Количество таких сообщений подсчитывалось.

Так под постом на тот момент главы правительства о членстве Украины в НАТО и ЕС боты оставили 271 комментарий.

«Группа наших комментаторов изначально поддерживала последовательную позицию Арсения Яценюка в вопросе евроатлантической интеграции… Обвинения в отсутствии реформ, коррупции традиционно останавливались и перечислялись на окружение президента, ГПУ, фракцию БПП в Верховной Раде», – сказано в отчете.

Журналисты просмотрели страницы, с которых оставлялись заказные комментарии.

Например, один из поклонников Яценюка подписывался Павлом Искренним. В 2015-2016 годах он комментировал не только сообщения самого политика, но и материалы, где упоминался премьер. Оказалось, что фото комментатор позаимствовал у музыканта из Молдовы Всеволода Королюка. Последний в свою очередь отрицает свою причастность к аккаунту «Искреннего».

Многие, кто выражал свою приязнь к Яценюку, продолжают комментировать действия «Народного фронта» и экс-нардепа от этой политсилы Николая Мартыненко.

Например, Мария Блинчук из Чернигова. Она была сторонницей Яценюка в 2015-2016 годах, она же участвуют в дискуссии о деле Мартыненко.

В подлинности отчета журналисты не сомневаются.

«Это – один из примеров того, как специально обученные люди или технологии могут влиять на мнение украинцев, которые пользуются соцсетями, чтобы создавать политику нужный имидж с помощью комментариев», –говорится в программе.

В пресс-службе Яценюка заверили, что к привлечению ботов политик не имеет отношения.

«Наоборот, мы регулярно сталкиваемся с массовыми атаками с сомнительных аккаунтов и их аномальной активностью негативного и лживого содержания против Арсения Яценюка и «Народного фронта», – сообщили там.

Напомним, 20 апреля 2017 года НАБУ задержало бывшего нардепа Николая Мартыненко и сообщило ему о подозрении в организации схемы по выводу 17,2 млн долларов с госпредприятия "Восточный горно-обогатительный комбинат".

При избрании меры пресечения в первой инстанции САП просила суд арестовать Мартыненко на два месяца с возможностью выхода под залог 300 млн гривен. Однако Соломеснкий райсуд Киева решил отпустить экс-нардепа на поруки.