УПЦ МП должна сменить название или же это произойдет принудительно, - Минкульт

Министерство культуры самостоятельно изменит название УПЦ Московского Патриархата в госреестре, если церковь откажется это сделать самостоятельно в отведенный законом срок.

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на комментарий председателя подкомитета в сфере свободы совести и религиозных организаций Комитета Верховной Рады по вопросам культуры и духовности Виктора Еленского.

На вопрос, что будет, если УПЦ МП не изменит названия, он ответил, что в официальном реестре изменят это название, его изменит Министерство культуры.

По его словам Минкуль действует согласно закону.

«Этот государственный орган сделал экспертизу, определил, кто попадает под норму закона об изменении названия, далее он предупредил этих людей, и дальше он будет действовать по закону», - отметил депутат.

Также, Еленский напомнил, что Минкульт обнародовал перечень религиозных организаций, которые подпадают под действие частей 7 и 8 статьи 12 закона «О свободе совести и религиозных организациях», которым необходимо внести изменения в свой устав (положение) относительно названия организации.