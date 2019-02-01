В Госреестре избирателей рассказали, как проголосовать не по прописке

Граждане, которые учатся, работают, или живут не по месту регистрации, могут принять участие в выборах Президента Украины в 2019 году, временно изменив место голосования.

Об этом сообщает пресс-служба Госреестра избирателей.

«Если в связи с обучением, работой, выездом за границу или другими событиями избиратель не может проголосовать на выборах Президента Украины 31 марта 2019 по зарегистрированному месту жительства, он может временно (на период их проведения) изменить место голосования», - говорится в сообщении.

Что бы поменять адрес голосования, нужно лично подать заявление в орган ведения Государственного реестра избирателей с указанием участка или адреса, по которому он хочет проголосовать.

При подаче заявления гражданин должен иметь при себе паспорт, временное удостоверение гражданина Украины (если лицо недавно приобрело гражданство Украины), удостоверение военнослужащего или военный билет.

К заявлению прилагаются документы (копии документов), подтверждающие необходимость временного изменения места голосования избирателя без изменения избирательного адреса. В случае если к заявлению прилагаются копии документов, их оригиналы предъявляются орган ведения Реестра для проверки верности этих копий.

К таким документам можно отнести справку с места работы, справку с места учебы, документ, подтверждающий право собственности или аренды на жилье, которое находится по месту, где избиратель хочет проголосовать, проездные документы, путевка в санаторий, справка о постановке на учет внутренне перемещенной лица.

Отмечается, что избиратели, избирательный адрес (место прописки) которых находится на территории Автономной Республики Крым и города Севастополя, могут не прилагать к заявлению документы, подтверждающие необходимость временного изменения места голосования.

Так же могут изменить свой избирательный адрес избиратели, которые будут находиться в день выборов за границей, или зарегистрированы за рубежом, но в день выборов будут находиться на территории Украины, или зарегистрированы за рубежом, но в день выборов будут находиться не по месту регистрации.

Если же у избирателя нет зарегистрированного места жительства, он может определить свой избирательный адрес по согласованию с центром, который ведет учет бездомных лиц или социальной службой.

Заявление о временном изменении места голосования необходимо подать не позднее чем за пять дней до дня голосования на очередных выборах Президента Украины 31 марта 2019 года, то есть до 25 марта 2019 включительно.

Временное изменение места голосования без изменения избирательного адреса обеспечивает включение избирателя в список избирателей на соответствующем избирательном участке однократно исключительно в день голосования - 31 марта 2019.