ЦИК зарегистрировал еще двух кандидатов в Президенты - их уже 28

ЦИК зарегистрировал еще двух кандидатов на пост президента Украины на очередных выборах.

Соответствующее решение принято на заседании в пятницу, 1 февраля, передает РБК-Украина.

Таким образом, число официально зарегистрированных кандидатов в президенты возросло до 28.

- Вопрос первый о регистрации кандидата Николая Габера. Проект постановления утвержден, - заявила председатель ЦИК Татьяна Слипачук.

По словам членов ЦИК, Габер является помощником-консультантом народного депутата, член патриотической партии Украины, выдвигается в порядке самовыдвижения.

Также комиссия проголосовала зарегистрировать кандидатом народного депутата Юрия Деревянко, который выдвигается от партии «Воля».

Отметим, по состоянию на 1 февраля 2019 года Комиссия зарегистрировала 28 кандидатов на пост Президента Украины: Шевченко Игоря, Каплина Сергея, Наливайченко Валентина, Скоцика Виталия, Садового Андрея, Куприя Виталия, Мураева Евгения, Гриценко Анатолия, Балашова Геннадия, Богомолец Ольгу, Шевченко Александра, Насирова Романа, Бойко Юрия, Тимошенко Юлию, Ляшко Олега, Вилкула Александра, Корнацкого Аркадия, Мороза Александра, Добродомова Дмитрия, Киву Илью, Кошулинского Руслана, Данилюка Александра, Таруту Сергея, Зеленского Владимира, Смешко Игоря, Богословскую Инну, Габера Николая и Деревянко Юрия.

Напомним, очередные выборы президента назначены на 31 марта 2019 года. Предвыборная кампания началась 31 декабря. С этого дня начинается регистрация потенциальных кандидатов в ЦИК и предвыборная агитация. К 9 февраля 2019 будет объявлен окончательный список претендентов на пост главы государства.