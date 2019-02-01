«Чтоб шур-мур не было», - комиссия Николаевского облсовета не поддержала приватизацию объектов из-за здания на Никольской

Депутаты Николаевского областного совета не проголосовали за перечень объектов для приватизации на 2019 год из-за здания на Никольской 44 и 46, где располагалась редакция газеты «Рідне Прибужжя».

Об этом шла речь 1 февраля, в ходе комиссии по вопросам промышленной политики и предпринимательства, энергетики и энергосбережения, транспорта и развития инфраструктуры, сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Ранее сообщалось, что Николаевская областная государственная администрация предлагает областному совету рассмотреть вопросы о приватизации нескольких помещений, в перечень которых входят здания по улице Никольская, 44 и 46, которые раньше занимала редакция газеты «Рідне Прибужжя».

С вопросом о Программе приватизации, деятельности аукционной комиссии и перечнем объектов для приватизации перед депутатами выступила руководитель управления коммунального имущества Николаевской областной государственной администрации Ольга Видина. Она рассказала о деятельности и нормах работы аукционной комиссии, в которую должно входить не менее 5 человек, включая экспертов. Депутаты начали предлагать свое соотношение депутатского корпуса и экспертов в комиссии. Поскольку по закону на каждый аукцион должна утверждаться отдельная комиссия, депутат Татьяна Демченко предложила каждый состав комиссии утверждать в сессионном порядке. Против этого предложения выступил первый заместитель главы Николаевской ОГА Вячеслав Бонь, сославшись на то, что это значительно затормозит порядок приватизации.

— У нас есть пример города, который взял у себя распределение денег по определенным вопросам и у них там больше миллиарда на остатке. Именно из-за того, что некоторые депутаты протянули вопрос, чтоб потом «табанить» его на тех же комиссиях, - сказал Бонь.

В ответ на это Демченко спросила у него, протягивает ли он вопрос для приватизации зданий по Никольской 44 и 46.

— А вы протягиваете вопрос, чтоб успешно приватизировать Никольскую 44, 46? Вы для этого протягиваете? Чтоб успешно приватизировать памятник архитектуры? – спросила Демченко.

Бонь заверил, что ничего приватизировать не собирается, после чего Демченко еще раз предложила утверждать каждую аукционную комиссию на сессии областного совета. Кроме того, депутат выступила за то, чтоб в комиссии было семь депутатов от каждой фракции облсовета. В итоге, депутаты проголосовали за работу аукционных комиссий, если в них будут входить семь депутатов, по одному человеку от фракции, а сам состав комиссии каждый раз будет утверждаться на сессии областного совета. Такое решение возмутило Вячеслава Боня.

— Вы понимаете, что из вас делают, откровенно говоря, колпаки надевают. Вот Татьяна Васильевна приходит, она просто глумится, - сказал Бонь.

В ходе обсуждения перечня приватизации депутаты вступили в конфликт с чиновниками ОГА из-за зданий на Никольской 44 и 46. Ольга Видина пояснила, что приватизация – это один из возможных вариантов, поскольку по подсчетам на реконструкцию зданий на Никольской уйдут около 60 миллионов гривен. Татьяна Демченко спросила у Вячеслава Боня, предлагала ли областная государственная администрация городскому совету забрать памятник архитектуры себе на баланс.

— А вы не вносили предложение городскому совету относительно передачи данного объекта областной коммунальной собственности в городскую собственность? А может город захотел бы все-таки такую памятку сохранить и выделить средства, - сказала Демченко.

Вячеслав Бонь начал отвечать Татьяне Демченко, но она его перебила, из-за чего между чиновником и депутатом возник конфликт. Перепалку попытался прекратить глава комиссии Валерий Колесников, Валерий Колесников предложив закрыть заседание и пообщаться где-то отдельно. Вячеслав Бонь, в ответ, привел в пример здание Дома офицеров флота, которое долгое время находится на балансе города, но по прежнему не реставрировано.

— В городской собственности Дом офицеров флота. Он у нас отремонтирован? Отреставрирован? Сколько лет он стоит? Вы хотите, чтоб мы туда накидывали, оно там стояло? – сказал Бонь.

Депутат Демченко, в свою очередь, обратилась к Ольге Видиной с вопросом, почему в документах с перечнем объектов для приватизации нет заключения о том, что здания на Никольской относятся к исторической памятке. Депутаты решили отложить вопрос, пока Видина не принесет соответствующий документ. Однако, после того, как документ оказался у Демченко, депутат обратила внимание на то, что он датирован 31 января, а сама документация касательно приватизации появилась в аппарате областного совета 25-го. В связи с чем Демченко заявила, что за этот вопрос не надо голосовать.

Депутат Хасан Гемаев обратился к Демченко и спросил, какая принципиальная разница в дате на заключении. Вячеслав Бонь, в свою очередь, отметил, что все необходимые документы по зданию на Никольской собраны, однако Демченко настаивала на своем. Ее поддержал депутат Вадим Олабин, предложив убрать из перечня помещения на Никольской и оставить объекты КП «Фармация» и помещение, принадлежащее лагерю имени лейтенанта Шмидта в Очакове. Олабин заявил, что раньше Видина говорила лишь о реконструкции зданий, а теперь речь идет об их приватизации.

— Давайте опустим этот объект. Есть три объекта, которые безусловно выносятся на сессию, их вынесем. А два объекта в следующий раз. Слишком много там нюансов. Я с Ольгой Викторовной разговаривал две недели назад и она мне рассказывала, что это будет реставрироваться, будет использоваться исключительно в интересах громады, в интересах областного совета и облгосадминистрации. Сейчас что-то меняется, продаем, покупаем, шуры-муры. Чтоб шур-мур не было, давайте снимем этот вопрос, - предложил Вадим Олабин.

Вячеслав Бонь попросил аргументировать предложение, еще раз отметив, что вся документация по помещениям на Никольской есть. Демченко заявила, что это подозрительно, а Олабин напомнил, что облгосдаминистрация продолжает судиться с редакцией газеты «Рідне Прибужжя», которая занимала эти площади. Демченко, в свою очередь, еще раз предложила отдать объекты а баланс горсовета. Бонь, в ответ на это, попросил депутатов поддержать изначальный перечень, заявив о спекуляции со стороны Демченко.

— Давайте все передадим горсовету. Я даже некоторых депутатов согласен передать. (...) Я прошу поддержать, это спекуляция, все документы есть, - отреагировал Вячеслав Бонь.

Несмотря на это, для утверждения полного перечня объектов не хватило голосов. Предложение Олабина о том, чтоб убрать из списка здания на Никольской и оставить три объекта, тоже не было проголосовано.

Как известно, в марте 2016 года депутаты Николаевского областного совета поддержали реформирование коммунального печатного СМИ «Рідне Прибужжя» и предоставили согласие на приватизацию газеты трудовым коллективом. В июне 2018 года депутаты заявили, что хотят обратиться в полицию, чтобы прояснить законность его ликвидации. А в сентябре депутат Олабин заявил, что редакция газеты претендует на коммунальное здание в центре Николаева.

Позже все же решили найти помещение для бывшей газеты Николаевского облсовета «Рідне Прибужжя», однако одновременно с этим руководство Николаевской ОГА обратится в правоохранительные органы, чтобы проверить законность передачи занимаемого редакцией здания на Никольской, 45 в субаренду.

После этого редакция бывшей Николаевской областной коммунальной газеты «Рідне Прибужжя» подала судебный иск на Николаевскую облгосадминистрацию, обвинив чиновников в препятствовании разгосударствлению издания.

Николаевская областная государственная администрация, в свою очередь, подала иск в суд на общественную организацию «Центр журналистских расследований» за то, что сотрудники Центра не выселяются из арендованных помещений по адресу Никольская, 46.

Также стоит напомнить, что детский лагерь имени лейтенанта П. Шмидта на побережье Черного моря управление по вопросам имущества коммунальной собственности Николаевской ОГА продало без аукциона. Покупателем оказалось ООО «Н Авто» специализацией которого является продажа автотранспорта и которое, по информации издания, связано с недавно ушедшим в отставку главой Николаевской ОГА Вадимом Мериковым.

В процессе обжалования этого договора в суде, прокурор Николаевской области Тарас Дунас заявлял, что Николаевская ОГА блокировала возврат в собственность области лагеря.