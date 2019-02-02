Украина готова начать закупку оружия у США и стран НАТО

Украина заинтересована начать масштабную закупку высокотехнологического оружия у США и стран НАТО без посредников.

Об этом сообщает Урядовий портал.

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе во время встречи с представителем США в Группе стратегических советников высокого уровня Министерства обороны Украины генерал-лейтенантом вооруженных сил США Китом Дейтоном, заявила, что Украина готова начать закупку оборонного оборудования из США, в том числе дополнительных комплексов летального оружия, таких как ракеты «Javelin».

«Буквально вчера Президент Петр Порошенко подписал закон о закупке оружия за границей без посредников, который до этого был поддержан Правительством и Верховной Радой. Считаю это хорошим сигналом для укрепления обороноспособности нашего государства», - подчеркнула вице-премьер-министр.

Также она отметила, что Украина надеется стать активным участником американской программы «Иностранное военное финансирование» (Foreign Military Financing, FMF).

«Помощь США продолжает совершенствовать подготовку боевых частей Вооруженных Сил Украины, их оборудование, медицинское и материально-техническое обеспечение. Надеюсь, что с новым законодательством наше сотрудничество станет еще крепче», - сказала она.

Со своей стороны, Дейтон отметил, что при имеющихся возможностях необходимо упорно работать на пути реформ оборонного сектора.

«Я хорошо понимаю сложность условий, в которых оказалась Украина, однако не нужно искать причины, тормозящие процесс преобразований в стране. При имеющихся возможностях необходимо настойчиво работать, не останавливая процесс реформирования сектора безопасности и обороны Украины», - подчеркнул Дейтон.

Напомним, вице-премьер министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе считает, что не все условия Ассоциации между Украиной и ЕС возможно выполнить, учитывая то, как себя ведут украинские политики.