ЦИК отказала лидеру компартии Симоненко в регистрации кандидатом на пост Президента Украина

Центральная избирательная комиссия отказала лидеру Коммунистической партии Украины в регистрации кандидатом на пост Президента Украина.

Об этом сообщает РБК-Украина.

По словам председателя комиссии Татьяны Слипачук, решение об отказе было принято 16 членами комиссии единогласно.

«Вопрос регистрации кандидатом на пост президента Украины Симоненко Петра Николаевича. Прошу голосовать по проекту постановления. Утвержден единогласно», - сообщила Слипачук.

Как объяснил член ЦИК Евгений Радченко, Симоненко выдвигался от Коммунистической партии и подчеркнул, что в Украине запрещена пропаганда и символика Коммунистической партии.

«Да, ЦИК отказывает в регистрации кандидатом на пост президента Украины в случае выдвижения от партии, осуществляет пропаганду коммунистического и\или национал-социалистического, нацистского тоталитарных режимов, их символики и в отношении, которого установлено Кабмином порядке принято решение о несоответствии их деятельности Закон" О осуждения коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики», - заявил Радченко.

Также, в пресс-службе комиссии отметили, что ЦИК обратила внимание на то, что представленная Симоненко анкета кандидата на пост Президента Украины не содержит сведений о его месте жительства на территории Украины в течении последних десяти лет перед днем ​​выборов.

«Учитывая изложенное, Комиссия отказала Симоненко Петру Николаевичу, выдвинутым Коммунистической партией Украины, в регистрации кандидатом на пост Президента Украины на очередных выборах Президента Украины», - говорится в сообщении.

Напомним, что ранее запрещенная КПУ провела съезд и выдвинула Симоненко кандидатом в Президенты Украины.