В Киеве интронизировали главу Православной церкви Украины – на церемонию пришли кандидаты в президенты

В Киеве в Софийском соборе в воскресенье, 3 февраля, началась интронизация (на светский манер – инаугурация) митрополита Киевского и всей Украины, предстоятеля Православной церкви Украины Епифания.

Об этом сообщает «Левый берег».

На интронизацию приехали многочисленные церковные иерархи, в том числе глава УГКЦ Святослав (Шевчук), президент Петр Порошенко, лидер «Батьківщины» Юлия Тимошенко, лидер «Самопомощи» Андрей Садовый, члены Кабинета министров. На церемонию были приглашены около 150 человек.

В то же время на мероприятии нет патриарха Филарета (который сохраняет свое влияние на православную церковь в Украине – ПН).

Как сообщает «Главком», патриарх Филарет отсутствует из-за жесткой рекомендации врачей. По мнению медиков, 90-летнему патриарху не рекомендуется покидать медицинское учреждение, где он сейчас находится. У Филарета есть проблемы с повышением давления. Поздравительное письмо Филарета к Епифанию будет зачитано в конце интронизации и богослужения.

Справка:

3 февраля Епифанию исполняется 40 лет. Он родился в 1979 году в Одесской области в семье рабочих. 21 декабря 2007 года в Михайловском Златоверхом монастыре его постригли в монашество. В 2008 году стал секретарем предстоятеля УПЦ КП Филарета. 28 июня 2013 года возведён в сан митрополита Переяслав-Хмельницкого и Белоцерковского и назначен Патриаршим наместником с правами епархиального архиерея – в случае смерти Филарета он временно возглавил бы УПЦ КП. 15 декабря 2018 года на Объединительном соборе был избран предстоятелем новообразованной Православной церкви Украины с титулом митрополит Киевский и всея Украины.