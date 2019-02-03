«Что за подоплека?» - в Николаеве снова хотят списать одно из зданий Центра медицины катастроф

Депутаты Николаевского областного совета снова хотят внести в повестку дня ближайшей сессии вопрос о снятии с баланса областного Центра экстренной помощи и медицины катастроф небольшого здания, в котором когда-то была котельная.

Об этом шла речь в ходе депутатских комиссий Николаевского областного совета, сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Ранее сообщалось, что депутаты Николаевского областного совета отказались забрать обратно на баланс одно из помещений областного Центра экстренной помощи и медицины катастроф, которое самому Центру уже не нужно.

Перед депутатами выступил главврач Центра Андрей Самойлов, объяснив, что в помещении ранее располагался котел, который позже перенесли в помещение самого Центра. Теперь небольшое здание находится в аварийном состоянии, а у учреждения в нем нет никакой надобности.

— Я могу повторить, что помещение находится, во-первых, в аварийном состоянии, во-вторых, мы вывели оттуда газовый котел, перенесли в помещение. От станции оно находится примерно в десяти метрах от нашего основного корпуса, поэтому мы перенесли в основной корпус. Оно примыкает к чужому зданию и там возможно размещение, как забора, чего угодно на не нашей территории. Это здание П-образное. Там нет вентиляции, мы все время получали претензии по использованию газового оборудования там, ну и плюс, нам намного выгоднее и экономнее, - рассказал Андрей Самойлов.

Депутаты вспомнили, что на прошлой сессии вопрос не набрал достаточного количества голосов и возмутились этим, предположив, что в вопрос кому-то выгоден. Начальник управления коммунальным имуществом Ольга Видина добавила, что, кроме здания, возле медучреждения надо сносить эстакаду и еще несколько аварийных строений. Андрей Закусилов, в свою очередь, спросил, почему вопрос не решился ранее.

— Я не понимаю, в чем тут дело. Что за подоплека? – спросил Андрей Закусилов.

Первый заместитель председателя Николаевской облгосадминистрации Вячеслав Бонь, в свою очередь, предположил, что в вопросе имеют место быть личные взаимоотношения между депутатами.

— Я думаю, там есть какие-то личные взаимоотношения с депутатами, но я не вижу там по самой сути вопроса никаких подоплек, - сказал Вячеслав Бонь.

Глава комиссии, Николай Лучный рассказал, что здание находится в 20 метрах от реки. Депутаты сразу же предположили, что оно может быть кому-то выгодно, чтоб разместить там кафе. Также в ходе комиссии стало известно, что здание находится не на территории медучреждения, поэтому владельцу того участка, на чьей территории стоит строение, платят налог на землю. Андрей Самойлов уточнил, что знает фамилию владельца, но она «никому ни о чем не скажет». В итоге, вопрос был поддержан на комиссиях по вопросам культуры, социальной политики и инфраструктуры.

Напомним, 17 декабря, родителям воспитанников детского сада №67 «Родничок», который признали аварийным и закрывают, предлагают перевести их в ближайшие детские сады.