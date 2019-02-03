Депутат Николаевского облсовета предложил назвать русдрам в честь покойного Кравченко – его не поддержали

Депутат Николаевского областного совета Вадим Олабин предложил переименовать Николаевский художественный русский драматический театр и присвоить ему звание имени Николая Кравченко, который возглавлял театр более двадцати лет.

Об этом шла речь в ходе комиссии по вопросам промышленной политики и предпринимательства, энергетики и энергосбережения, транспорта и развития инфраструктуры, сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Ранее сообщалось, что в субботу вечером, 26 января, в Николаеве в собственной квартире обнаружен мертвым депутат Николаевского облсовета, экс-директор Николаевского академического русского художественного драматического театра Николай Кравченко.

Депутат Олабин выступил с предложением и попросил поставить его в повестку дня на рассмотрение комиссии. Вопрос не набрал достаточного количества голосов, а глава комиссии Валерий Колесников проголосовал против. Олабин спросил, почему Колесников был против вопроса, на что депутат ответил, что для начала нужно поинтересоваться у коллектива театра.

— Надо сначала узнать мнение трудового коллектива. Я с ними ездил, недавно, общался, я знаю их мнение... – сказал Валерий Колесников.

В свою очередь, депутат, заместитель глав облсовета Андрей Кротов отметил, что вопрос неуместен. В ответ на это Олабин заявил, что в Украине все происходит «с молчаливого согласия» таких, как депутат Колесников.

— С молчаливого согласия таких как вы и происходят все события в вашей стране. И убийство Кравченко. С молчаливого согласия. Тихонько, с крестиком, с дулей в кармане, - сказал Олабин.

Напомним, в Николаевском областном совете в связи со смертью депутата Николая Кравченко мандат в этом органе местного самоуправления может получить Любовь Воронова из Снигиревки.