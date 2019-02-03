Захарченко вернули его активы, потому что он отдал телеканал 112 в «нужные руки», - нардеп Лещенко

Виталий Захарченко С активов бывшего министра внутренних дел Украины Виталия Захарченко сняли арест, потому что он передал телеканал 112 в «нужные руки». Теперь телеканал принадлежит соратнику Виктора Медведчука и обслуживает интересы Петра Порошенко.

Об этом на своей странице в Facebook написал народный депутат Сергей Лещенко.

По его словам, произошел сговор Порошенко, Захарченко и Медведчука.

«Объясняю: нас продали с потрохами в обмен на канал 112. Если вы забыли, то канал 112 создавался Захарченко и долгие годы его не могли пристроить в «нужные руки». Из-за этого у 112 регулярно возникали проблемы с законом – у них не было внятного конечного бенефициара, а каналом владели несколько офшорок, которые, в свою очередь, владели друг другом. Но под конец 2018 года у канала появился собственник, который объявил о своих правах публично – это правая рука Виктора Медведчука, депутат «Оппозиционного блока» Тарас Козак».

«Козак является «слугой двух господ». С одной стороны, он фронтирует Медведчука. Но с другой стороны он направил политику канала на обслуживание интересов Порошенко (что не удивительно, учитывая альянс Порошенко-Медведчука). А снятие ареста с активов Захарченко – это расплата за то, что министр-беглец отдал канал в нужные руки», - сообщает нардеп.

Решение о снятии ареста с активов Захарченко принял судья Печерского суда Виталий Писанец, которого Лещенко назвал «ручным» судьей Порошенко.

«Писанец по состоянию на 2015 год прозябал на должности судьи далекого Свердловского районного суда Луганской области. Этот район граничит с Россией и сейчас там хозяйничают банды т.н. «ЛНР». И вот в 2015 году президент Порошенко с барского плеча переводит судью Писанца не в какой-то другой заштатный суд, где не хватает кадров (а у нас в стране десятки судов, где нет ни единого судьи). Нет, Порошенко переводит Писанца в самый козырный суд Украины – Печерский».

«И судья Писанец на новой должности принимает много интересных решений. Он отказывает в заочном суде над Клюевым. Он помогает провернуть судейскую «карусель» со снятием Иванющенко с международного розыска. А теперь вот судья Писанец закрыл все вопросы для Захарченко. При этом судья Писанец остается безнаказанным. Все очень просто. Писанец – это просто «ручной» судья Порошенко, который принимает нужные решения. И спасение Захарченко – одно из них», - заявил Лещенко.

Напомним, что Печерский суд Киева отменил арест имущества нидерландской компании «Фонд Административное бюро LVV» в рамках дела о незаконном обогащении и отмывании денег экс-главой МВД Виталием Захарченко. Таким образом был снят арест с недвижимости Захарченко.