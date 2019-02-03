Владелец николаевского завода слетал в Москву, чтобы поздравить с «юбилеем» российского патриарха Кирилла

Предстоятель Русской православной церкви в Украине (УПЦ МП) митрополит Онуфрий и народный депутат от «Оппозиционного блока» Вадим Новинский приняли участие в торжествах по случаю десятилетия интронизации патриарха Московского Кирилла, которые проходили в Москве 31 января.

Об этом сообщает телеканал АТР.

Долгое время никто не знал, когда митрополит Онуфрий и Новинский вернутся в Киев и где именно приземлится их самолет. Однако съемочной группе телеканала ATR вечером 1 февраля удалось заснять, как кортеж с одиозным политиком и предстоятелем церкви выезжает из ворот VIP-терминала аэропорта «Киев» (Жуляны). Они прилетели в Киев на частном самолете из Москвы.

Напомним, что Вадим Новинский контролирует «Николаевскую верфь» («Черноморский судостроительный завод»), которая входит в его холдинг СМГ.

Ранее Новинский хотел оспорить закрытие украинских избирательных участков в РФ.