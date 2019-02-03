Порошенко прибыл в ЦИК для регистрации в кандидаты – для него вывесили баннер «Извините, так кто заказал Катю Гандзюк?»

В Киеве группа общественных активистов возле здания Центральной избирательной комиссии 3 февраля вывесила баннер с вопросом «Извините, так кто заказал Катю Гандзюк?».

Об этом сообщается на Facebook-странице движения «Хто замовив Катю Гандзюк?».

Этот вопрос протестующие хотели задать президенту Украины, который должен был подать документы для регистрации кандидатом на выборы.

«Активисты перед входом в Центральную избирательную комиссию развернули большие баннеры с зачеркнутыми фамилиями партийцев Блока Петра Порошенко, замешанных в убийстве Гандзюк. У Президента очень мало времени, чтобы избавиться от этих людей, лишить их властных полномочий, выбросить на обочину истории и дать следствию сделать свое дело», - отмечено в сообщении.

Но, судя по всему, акция протеста и президент разминулись. Журналистка Татьяна Высоцкая пишет, что Порошенко мог прибыть в ЦИК через задний ход, другие источники пока это не подтверждают.

Пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко опубликовал фото с Порошенко в ЦИК, но пока не ответил, прошел ли президент в здание через служебный, а не главный вход.

Напомним, утром 31 июля 2018 года и.о. управделами Херсонского горсовета Гандзюк возле подъезда ее дома облили серной кислотой. 4 ноября в больнице Киева она скончалась. Ранее отец Екатерины Гандзюк назвал «Батьківщину» и «БПП» партиями убийц его дочери.