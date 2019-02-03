В Эстонии требуют от России 1,2 миллиарда евро как компенсацию за советскую оккупацию

Министр юстиции Эстонии Урмас Рейнсалу потребовал от РФ компенсации за советскую оккупацию, ущерб оценивают в 1,2 миллиарда евро.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

В статье в газете «Eesti Paevaleht», посвященной отмечавшейся в субботу 99-й годовщине заключения Тартуского мирного договора Эстонии с Советской Россией министр заявил, что не стоит забывать о том, что договор нарушил СССР, правопреемницей которого является Россия.

«Те, кто сегодня произносят праздничные речи о важности Тартуского мира, не должны забывать, что правовая преемственность не может быть выборочной. Советский Союз оккупировал Эстонию, нарушив именно Тартуский мир», – заявил министр.

По его словам, «Россия как правопреемница Советского союза должна это признать, и, исходя из международного права, обязана возместить причиненный ею ущерб».

Глава Минюста и ранее высказывался на эту тему. Возглавляемое им министерство оценивало ущерб от советской оккупации в 1,2 миллиарда евро. Он призывал присоединиться к таким требованиям и другие страны Балтии. В августе 2018 года он и его латвийский коллега Дзинтарс Расначс подписали заявление, в котором говорилось о «важности» изучения возможностей по предъявлению требования к России.

В то же время его высказывания не находили понимания в правительстве. Так, премьер-министр Юри Ратас заявил, что «внешняя политика Эстонии последовательна, и, как и предыдущие правительства, эстонское государство не занимается активным составлением и предъявлением требований о взыскании ущерба к РФ».

Российская сторона, в свою очередь, ранее заявляла, что рассматривает присоединение стран Балтии к СССР в 1940 году как соответствовавшее нормам международного права того времени и потому разговоры о компенсациях необоснованны.

Напомним, Президент Украины Петр Порошенко считает, что историческая ответственность за Голодомор лежит на Российской Федерации как правопреемницы СССР, и то преступление не имеет срока давности.