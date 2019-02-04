89 человек подали документы на участие в президентских выборах, - ЦИК

Центральная избирательная комиссия завершила прием документов для регистрации кандидатов на выборах президента Украины 31 марта. Желание участвовать в избирательной кампании изъявили 89 претендентов.

Об этом сообщает Левый берег.

Выдвижение кандидатов и подача документов для регистрации разрешались с 31 декабря 2018 года до 3 февраля 2019 включительно.

50 комплектов документов уже рассмотрены, зарегистрированы 28 кандидатов, еще 22 претендентам отказано в регистрации из-за невнесения 2,5 млн гривен необходимого залога и/или несоответствия поданных документов требованиям законодательства.

На рассмотрении комиссии остаются документы от 39 претендентов, решение по ним должно быть принято в течение 5 дней со дня их получения.

Регистрация кандидатов завершится 8 февраля. До 7 марта включительно кандидаты могут снять свои кандидатуры.

Отметим, по состоянию на 1 февраля 2019 года Комиссия зарегистрировала 28 кандидатов на пост Президента Украины: Шевченко Игоря, Каплина Сергея, Наливайченко Валентина, Скоцика Виталия, Садового Андрея, Куприя Виталия, Мураева Евгения, Гриценко Анатолия, Балашова Геннадия, Богомолец Ольгу, Шевченко Александра, Насирова Романа, Бойко Юрия, Тимошенко Юлию, Ляшко Олега, Вилкула Александра, Корнацкого Аркадия, Мороза Александра, Добродомова Дмитрия, Киву Илью, Кошулинского Руслана, Данилюка Александра, Таруту Сергея, Зеленского Владимира, Смешко Игоря, Богословскую Инну, Габера Николая и Деревянко Юрия.

Напомним, очередные выборы президента назначены на 31 марта 2019 года. Предвыборная кампания началась 31 декабря. С этого дня начинается регистрация потенциальных кандидатов в ЦИК и предвыборная агитация. К 9 февраля 2019 будет объявлен окончательный список претендентов на пост главы государства.