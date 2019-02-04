ЦИК зарегистрировала еще двух кандидатов в Президенты - их уже 30

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала кандидата в президенты Украины еще 2 человек.

Такое решение было принято на заседании комиссии в понедельник, передает «Украинская правда».

В частности кандидатами стали бывший представитель Украины в минской контактной группе Роман Бессмертный и председатель партии «Видродження», нардеп Виктор Бондарь.

Регистрация кандидатов продлится до 8 февраля, но срок подачи документов уже закончился.

Отметим, по состоянию на 4 февраля 2019 года Комиссия зарегистрировала 30 кандидатов на пост Президента Украины: Шевченко Игоря, Каплина Сергея, Наливайченко Валентина, Скоцика Виталия, Садового Андрея, Куприя Виталия, Мураева Евгения, Гриценко Анатолия, Балашова Геннадия, Богомолец Ольгу, Шевченко Александра, Насирова Романа, Бойко Юрия, Тимошенко Юлию, Ляшко Олега, Вилкула Александра, Корнацкого Аркадия, Мороза Александра, Добродомова Дмитрия, Киву Илью, Кошулинского Руслана, Данилюка Александра, Таруту Сергея, Зеленского Владимира, Смешко Игоря, Богословскую Инну, Габера Николая, Деревянко Юрия, Бессмертный Роман и Бондарь Виктор.

Напомним, очередные выборы президента назначены на 31 марта 2019 года. Предвыборная кампания началась 31 декабря. С этого дня начинается регистрация потенциальных кандидатов в ЦИК и предвыборная агитация. К 9 февраля 2019 будет объявлен окончательный список претендентов на пост главы государства.