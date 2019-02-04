В Николаеве агитаторы из команды Порошенко по инструкциям собирают сведения об избирателях

В Николаеве агитаторы, которых привлекли к команде Петра Порошенко, получили инструкции по сбору информации о политических настроениях граждан.

Об этом сообщает гражданская сеть «ОПОРА».

«Инструкция для единомышленников» содержит логотип «Команда Порошенко» и обращение действующего Президента Украины, в котором он выражает «глубокое уважение за позицию и безграничную любовь к родной украинской земле». В инструкции сказано, что на данном этапе заказчики исследования должны получить информацию о политических настроениях жителей доверенного агитатору территории, список проблем, которые их больше всего беспокоят, и понимание готовности жителей в будущем участвовать во встречах с политиками и представителями команды Петра Порошенко. Кроме этого, единомышленникам советуют собирать агитационные материалы других кандидатов, фиксировать информацию о нарушениях, ходить на встречи представителей конкурирующих штабов с электоратом. Полученную информацию необходимо передавать команде Петра Порошенко. Выполнив вышеуказанные задачи, единомышленники перейдут на следующий этап − станут официальными членами команды.

Вместе с тем в инструкции прописаны текущие задачи, которые единомышленникам необходимо было выполнить до 15 января. Среди них − зарегистрироваться в системе, предоставив свои данные и сделав фотографию; изучить все информационные и методические материалы; разобраться с особенностями работы в команде Петра Порошенко; получить тетрадь с анкетами и формулярами, в которые необходимо будет вносить данные, собранные в ходе опроса; обойти доверенную территорию для изучения политических настроений жителей, разделив всех опрошенных на три группы (сторонники, потенциальные сторонники и противники, твердо придерживаются других политических взглядов).

Еще один лист содержит информацию о секторе, на котором должен работать агитатор, количество адресов, которые ему необходимо обойти, и количество лиц, с которыми надо пообщаться. На этом же листе указан телефон «горячей линии»: 8 (800) 500-115.

Также к инструкции прилагается пластиковая карточка, на которой указаны фамилия, имя и отчество единомышленника, и находится QR-код. В нижней части пластиковой карточки указано, что «волонтер действует на общественных началах».

21 января в Вознесенске, в штабе агитаторов за Петра Порошенко, который располагался в помещении кинотеатра «Украина», работник штаба сообщил наблюдателю ОПОРЫ, что работа людей, вовлеченных в проведение соцопроса, будет оплачена в начале февраля финансовой группой. Также, по его словам, для получения оплаты интервьюер должен предъявить QR-код, присланный на почту.

Также отмечается, что в соответствии с частью 6 статьи 64 Закона Украины «О выборах Президента», «запрещается заключение с избирателями за счет средств избирательного фонда платных договоров на проведение предвыборной агитации».

Как отмечает советник по юридическим вопросам Гражданской сети ОПОРА Павел Романюк, действия по оплате за участие в агитационных мероприятиях могут содержать признаки подкупа избирателей. Кроме того, согласно части 5 статьи 6 Закона Украины «О защите персональных данных» обработка персональных данных осуществляется для конкретных и законных целей, определенных по согласию субъекта персональных данных, под которым в соответствии со статьей 2 этого же Закона следует понимать добровольное волеизъявление физического лица (при условии его осведомленности) о предоставлении разрешения на обработку его персональных данных в соответствии со сформулированной целью их обработки, высказанное в письменной форме или в форме, что позволяет сделать вывод о предоставлении согласия.

Напоминаем, что в январе наблюдатели ОПОРЫ выяснили, что в трёх городах Николаевской области под видом исследования общественного мнения относительно политических настроений набирали людей в команду агитаторов за потенциального кандидата в Президенты Петра Порошенко.