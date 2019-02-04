Две депутатские комиссии облсовета со спорами утвердили список зданий для приватизации, в числе которого скандальные помещения на Никольской

В понедельник, 4 февраля, две депутатские комиссии Николаевского областного совета утвердили перечень объектов, которые в этом году должны быть приватизированы.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

В ходе заседания планово-бюджетной комиссии начальник управления коммунальным имуществом Ольга Видина докладывала перед депутатами. Члены комиссии быстро утвердили Программу приватизации до 2021 года, однако с утверждением работы аукционных комиссий, на которых будет решаться вопрос приватизации каждого объекта отдельно, возникли конфликты. Учитывая, что по каждому случаю комиссия должна собираться отдельно, депутат Татьяна Демченко снова предложила утверждать состав каждой комиссии на сессионном заседании, а в состав комиссии должен входить представитель от каждой фракции. В то же время, заместитель председателя Николаевской областной государственной администрации Александр Кушнир отметил, что в таком составе комиссия не нуждается в утверждении сессией, поскольку будет иметь по одному представителю от каждой фракции в облсовете.

— Если будет представитель от каждой фракции, это фактически и есть сессия. Если есть представитель от фракции, то есть, он представляет фракцию, все фракции будут представлены в комиссии, то есть фракция делегирует своего человека. Представительство будет обеспечено, - сказал Кушнир.

В итоге, депутаты сошлись на том, чтоб в состав комиссии входили семь депутатов, семь сотрудников ОГА и один эксперт, которого также выбирают депутаты. Демченко потребовала отдельно проголосовать за утверждение комиссий сессией, однако голосов не хватило. После чего депутаты перешли к рассмотрению вопроса о выходе помещений лагеря имени лейтенанта Шмидта из сферы образования, после чего его можно будет приватизировать. Татьяна Демченко напомнила, что здания в лагере когда-то уже хотели приватизировать в 2015 году, но по закону этого сделать не получилось.

— В 2015 году, так как и в 2019-м, кто-то куда-то спешил, кому-то это было очень-очень нужно, вопрос не изучили, приняли решение, прокуратура обжаловала. Я вносила предложение на предыдущей комиссии и сейчас вношу предложение – давайте все-таки изучим, давайте рассмотрим возможность, может мы для своих детей сможем этот бывший оздоровительный лагерь сделать и не будем пугаться тех сумм, которые озвучила Видина, - сказала Демченко.

Александр Кушнир, в свою очередь, заявил, что вопрос уже был изучен, лагерь находится в аварийном состоянии и не может выполнять свои изначальные функции.

— Вопрос был в том, что здание принадлежало сфере образования. Сейчас оно не в сфере образования. Было сказано, что основанием для жалобы является то, что было нарушение законодательства, а именно учреждение принадлежало к сфере образования и не могло проходить процедуру, которую проходило, - сказал Александр Кушнир.

Депутат Демченко продолжала настаивать и предложила съездить в лагерь и посмотреть самостоятельно, в каком состоянии он находится, на что глава комиссии Федор Барна ответил, что депутаты уже выезжали на территорию лагеря. Первый заместитель председателя ОГА Вячеслав Бонь также ответил Демченко, поинтересовавшись, почему она не ездила в этот лагерь в течение этих лет и не изучала вопрос. Заместитель главы ОГА Валентин Гайдаржи, в свою очередь, отметил, что здание долгое время не эксплуатировалось и его теперь можно только снести.

Еще один конфликт возник в ходе рассмотрения вопроса о приватизации помещений, которые находятся на балансе коммунального предприятия «Фармация». Татьяна Демченко поинтересовалась у Ольги Видиной, почему помещения больше не функционируют как аптеки.

— Почему вы допустили, что в таких больших селах, как Нечаяное и Явкино, не работают аптеки? Почему мы создали все условия для того, чтоб там работали частные аптеки, а наши аптеки там не работают? – сказала Демченко.

В ответ на это и Александр Кушнир, и Ольга Видина сказали, что вопрос функционирования КП не входит в сферу деятельности управления коммунальным имуществом. Рассматривая вопрос приватизации зданий на Никольской 44 и 46, где раньше была редакция газеты «Рідне Прибужжя», Центр журналистских расследований и несколько общественных организаций, Татьяна Демченко предложила отдать эти здания в городскую собственность, однако депутаты ее не поддержали. Депутат Александр Бондарь, в свою очередь, предложил рассмотреть вопрос детальнее, поскольку редакция газеты и Центр журналистских расследований предъявили ОГА иски в суд, которые на сегодняшний день еще рассматриваются.

— На сегодняшний день мне известно, что есть исковые требования к органу управления – областной государственной администрации, областному совету со стороны редакции газеты «Рідне Прибужжя», что там нет понимания, судебный спор продолжается, - сказал Александр Бондарь.

Александр Кушнир, в ответ на это, отметил, что иски не имеют отношения к приватизации имущества, а единственное, что должны сделать журналисты Центра – это подписать акт о сдачи имущества, чего они не делают.

— У нас не стоит предмет спора, что они там должны находиться. Они это все пробовали, это все доказано в судах. Вопрос стоит в том, что договор закончился полностью. Один пункт – они должны подписать акт сдачи, они его не подписывают. Но это не влияет никак на процедуру (приватизации - ПН), - сказал Александр Кушнир.

Тем не менее, Александр Бондарь все равно воздержался при голосовании за перечень приватизации, однако вопрос все же набрал необходимое количество голосов.

На комиссии по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, регулирования коммунальной собственности, приватизации и капитального строительства депутаты сразу проголосовали за предложенную формулу состава аукционных комиссий, которую «вывели» в ходе бюджетной комиссии и приступили к рассмотрению перечня объектов для приватизации. В ходе обсуждения вопроса Ольга Видина рассказала, что на сегодняшний день в селах Явкино и Нечаянном находятся два помещения КП «Фармация», которые нужно приватизировать. Также выяснилось, что в Нечаянном работает ФЛП (физическое лицо-предприниматель - ПН), вместо коммунального предприятия. Это вызвало у депутатов вопросы, в ответ на которые Александр Кушнир отметил, что вопрос о том, почему в селе есть условия для работы частного лица, а не коммунального предприятия, но здания продолжают разваливаться, поэтому их необходимо приватизировать.

— Я так понимаю, задача Фармации, чтоб было где взять лекарства. Если есть место, где частный бизнес, они там не конкуренты, возникает логичный вопрос, зачем им там осуществлять деятельность? Почему там частный бизнес работает, а они не могут? Вот это действительно вопрос. Но здания сами разваливаются, - сказал Александр Кушнир.

Депутат Игорь Ивануна, который замещал главу комиссии, отметил, что необходимо заслушать отчет руководителя предприятия Евгении Редькиной. Несколько депутатов предложили отдать объекты в аренду для предпринимателей из сел, однако Ольга Видина сообщила, что эти помещения и так были в списке на аренду около пяти лет.

Что касается вопроса о приватизации зданий детского лагеря, у депутатов возникли аналогичные претензии о том, что здание когда-то уже пытались приватизировать. Александр Кушнир, в ответ на это, еще раз объяснил, что единственная проблема, которая была на тот момент, это принадлежность лагеря к сфере образования.

— На сегодняшний день все предупреждения, которые были в судебном решении, вот этим решением, которое мы принимаем, мы как раз исключаем все эти моменты, которые стали помехой, как в прошлый раз, - сказал Александр Кушнир.

В вопросе о помещениях на Никольской, депутат Ивануна заявил, что считает некорректным отдавать историческое здание частному лицу. В ответ на это Вячеслав Бонь предложил сравнить в центре города вид зданий, которые находятся у частных лиц и тех, которыми владеет город или область.

— Пройдитесь по Спасской улице. С одной стороны стоят исторические здания, которые попали в частные руки. Ты идешь и видишь хорошее отремонтированное здание. С другой стороны находятся здания, в том числе, и в областной собственности, - сказал Вячеслав Бонь.

Игорь Ивануна настаивал на том, что здание надо отремонтировать за средства областного бюджета, на что Александр Кушнир отметил, что есть первостепенные задачи.

— Готовы ли мы при тех потребностях, которые у нас существуют в разных сферах, отдать более 60 миллионов, отремонтировать здание, которая не будет приносить никакой выгоды, кроме внешней или мы можем поставить на аукцион, где придет человек, отремонтирует здание, сохранит внешний вид ее? – сказал Александр Кушнир.

Ивануна усомнился в правдивости экспертных выводов по поводу аварийности здания и стоимости его ремонта, заявив, что это может быть личным мнением Кушнира. В ответ на это чиновник отметил, что готов предоставить все необходимые документы. Несмотря на споры, депутаты проголосовали за полный перечень объектов и вынесение вопросов на сессию областного совета.

Напомним, депутаты Николаевского областного совета не проголосовали за перечень объектов для приватизации на 2019 год из-за здания на Никольской 44 и 46, где располагалась редакция газеты «Рідне Прибужжя».

Ранее сообщалось, что Николаевская областная государственная администрация предлагает областному совету рассмотреть вопросы о приватизации нескольких помещений, в перечень которых входят здания по улице Никольская, 44 и 46, которые раньше занимала редакция газеты «Рідне Прибужжя».