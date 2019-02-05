«Или ждем, когда развалится, или отдаем людям», - вице-губернатор Кушнир о приватизации исторического здания на Никольской

Заместитель главы ОГА Александр Кушнир Заместитель председателя Николаевской областной государственной администрации Александр Кушнир рассказал, что приватизация исторического здания на Никольской 44 и 46 позволит его сохранить.

Об этом он сказал в комментарии «Преступности.НЕТ».

Заместитель главы ОГА отметил, что на ремонт здания нужно более 60 миллионов гривен, которые также необходимы на реализацию социально важных программ.

— Чтоб привести в более-менее нормальный вид, мы должны потратить более 60 миллионов гривен. Стоит вопрос – или у нас есть социально необходимые программы, которые мы реализовываем, это и социальная сфера, и здравоохранение, или мы просто ремонтируем здание, которое в принципе прибыли не будет приносить, - сказал Александр Кушнир.

В связи с этим, по словам Александра Кушнира, здание необходимо приватизировать – таким образом его можно будет сохранить.

— У нас есть здание в аварийном состоянии. И сейчас стоит вариант – или мы ждем и оно, как памятка архитектуры, развалится, или мы отдаем его людям, которых интересует это помещение, они его приводят в надлежащее состояние и тем самым здание в центре радует своим внешним видом, - сказал Кушнир.

Что же касается предложения депутатов отдать здание на баланс города, чиновник отметил, что у горсовета также есть проблемные здания на балансе, которые до сих пор не отремонтированы, а помещения на Никольской нужно отреставрировать в кратчайшие сроки.

— По поводу того, чтобы предложить городу. Ну, я думаю, если бы у депутатов городского совета была такая заинтересованность, они бы, наверное, обратились бы. У них также есть много вопросов. Тем более, многие видели фотографии, как выглядит здание внутри, там даже перекрытий нет, здание нужно или сейчас приводить в надлежащее состояние, или мы получим, не дай Бог, катастрофу, если здание в центре города обвалится, - отметил Александр Кушнир.

Если же на сессии депутаты не утвердят перечень объектов на приватизацию, здание законсервируют, но оно продолжит рушиться.

— Если депутаты не примут, здание дальше будет рушиться. Мы законсервируем, но там и так никто не может находиться, у нас есть экспертная оценка, здание находится в аварийном состоянии. На данный момент, если выбирать, откуда сейчас взять более 60 миллионов в областном бюджете? У нас есть программы, которые сейчас необходимы, мы и онкобольницу делаем, у нас программы поддержки участников АТО, ремонтируем наши больницы, кто бы там что ни говорил. Выделять сейчас 65 миллионов гривен, чтоб отремонтировать здание... По моему мнению, это не рационально, - сказал заместитель главы ОГА.

Александр Кушнир добавил, что, в случае если здание все же приватизируют, новый владелец по закону не сможет разрушить историческую памятку.

Напомним, в понедельник, 4 февраля, две депутатские комиссии Николаевского областного совета утвердили перечень объектов, которые в этом году должны быть приватизированы.

Напомним, что что в марте 2016 года депутаты Николаевского областного совета поддержали реформирование коммунального печатного СМИ «Рідне Прибужжя», редакция которого располагалась в здании на Никольской, и предоставили согласие на приватизацию газеты трудовым коллективом. В июне 2018 года депутаты заявили, что хотят обратиться в полицию, чтобы прояснить законность его ликвидации. А в сентябре депутат Олабин заявил, что редакция газеты претендует на коммунальное здание в центре Николаева.

Позже все же решили найти помещение для бывшей газеты Николаевского облсовета «Рідне Прибужжя», однако одновременно с этим руководство Николаевской ОГА обратится в правоохранительные органы, чтобы проверить законность передачи занимаемого редакцией здания на Никольской, 45 в субаренду.

После этого редакция бывшей Николаевской областной коммунальной газеты «Рідне Прибужжя» подала судебный иск на Николаевскую облгосадминистрацию, обвинив чиновников в препятствовании разгосударствлению издания.