Киевский суд снял электронный браслет с экс-главы ГФС Продана и разрешил ему выезжать за границу

Соломенский районный суд Киева разрешил выезжать за границу и снял электронный браслет слежения с бывшего исполняющего обязанности главы Государственной фискальной службы Мирослава Продана, который подозревается в незаконном обогащении на 89 млн гривен.

Об этом сообщает «Левый берег».

Отмечается, что 4 февраля по результатам рассмотрения ходатайства прокуроров САП суд частично продлил срок действия процессуальных обязанностей, возложенных на Продана.

«Удовлетворяя ходатайство частично и признавая обоснованность подозрения и наличие предусмотренных ст. 177 УПК Украины рисков, следственный судья, вопреки позиции прокуроров, отказал в продлении обязательств носить электронное средство контроля и сдать на хранение документ для выезда за границу. Фактически судом предоставлена возможность подозреваемому бесконтрольно передвигаться и выезжать за границу», - говорится в сообщении САП.

Мотивы принятого решения в настоящее время неизвестны, поскольку объявлен лишь его краткий текст. Данное решение обжалованию не подлежит. В январе САП продлила расследование дела Продана на один месяц.

Как известно, Продан исполнял обязанности главы ГФС с 3 марта 2017 года по 5 сентября 2018 года. Он начал управлять ведомством после того, как в отношении экс-руководителя Романа Насирова начали расследование, завершившееся в итоге отставкой. Продана уволили после того, как в прокуратуре заявили о «грубых нарушениях» с его стороны. По словам генпрокурора Юрия Луценко, расследование в отношении Продана было начато в феврале 2018 года. Продан заявлял, что за кражей контейнеров, стоящих 154 миллиона гривен, с Одесской таможни стоит высокопоставленный сотрудник Генпрокуратуры.

Напомним, 4 декабря подозреваемого в незаконном обогащении экс-главу ГФС Продана отпустили на поруки девяти нардепов. Среди нардепов, которые взяли Продана на поруки были и двое николаевских нардепов Давид Макарьян и Александр Ливик.

Отметим, Продан – близкий соратник премьер-министра Владимира Гройсмана. Бывший министр финансов Александр Данилюк говорил, что Продан – «полулегитимный и полностью управляемый руководитель».