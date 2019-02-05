Внеочередная сессия Николаевского облсовета: Депутаты собрались, чтобы рассмотреть вопросы приватизации ОНЛАЙН

Во вторник, 5 февраля, в Николаевском областном совете проходит внеочередная сессия, на которой депутаты, среди всего прочего, рассмотрят перечень зданий, которые предлагают приватизировать в этом году.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ» из сессионного зала.

11:30 Депутат Владимир Фроленко заявил, что снимает с себя полномочия главы фракции "Оппозиционный блок". Также Фроленко, говоря о Николае Кравченко, заявил, что люди, которые не поддержали депутата, когда он хотел продлить свое пребывание на должности директора Николаевского русского художественного драматического театра, должны испытывать чувство стыда по этому поводу.

— Учитывая значительный вклад, который он сделал в искусство Николаевской области, мы хотим инициировать процедуру о переименовании русского драматического театра в театр имени Николая Кравченко, - заявил Фроленко.

11:27 Глава облсовета Виктория Москаленко начала сессию областного совета с минуты молчания в память покойных главы Даниловского сельсовета Михаила Каражея и депутата облсовета Николая Кравченко.

Как известно, Николаевская областная государственная администрация предлагает областному совету рассмотреть вопросы о приватизации нескольких помещений, в перечень которых входят здания по улице Никольская, 44 и 46, которые раньше занимала редакция газеты «Рідне Прибужжя».

Проект решения предлагает перечень объектов, приватизацию которых необходимо инициировать в 2019 году. Всего предлагают приватизировать пять объектов: два находится на балансе коммунального предприятия «Фармация», один комплекс строений и сооружений детского лагеря имени лейтенанта Шмидта в Очакове, и два нежилых объекта, которые арендовала редакция газеты «Рідне Прибужжя».

Напомним, в понедельник, 4 февраля, две депутатские комиссии - бюджетная и профильная Николаевского областного совета утвердили перечень объектов, которые в этом году должны быть приватизированы.

В то же время, члены инфраструктурной комиссии не проголосовали за перечень объектов для приватизации на 2019 год из-за здания на Никольской 44 и 46, где располагалась редакция газеты «Рідне Прибужжя».

В свою очередь, заместитель председателя Николаевской областной государственной администрации Александр Кушнир рассказал, что приватизация исторического здания на Никольской 44 и 46 позволит его сохранить.