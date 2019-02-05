Петр Порошенко: «Мы вернем заключенных украинцев, для Путина они уже как «чемодан без ручки»

Ведется сложная работа для освобождения украинцев, содержащихся в заключении на оккупированных территориях Донбасса и в Крыму, и украинских политзаключенных в России.

Об этом сказал Президент Украины Петр Порошенко во время программы «Свобода слова».

Порошенко отметил, что данная работа проходит при участии Уполномоченного Президента Украины по вопросам реабилитации участников боевых действий Вадима Свириденко и Уполномоченного Президента по вопросам мирного урегулирования ситуации в Донецкой и Луганской областях Ирины Геращенко

- Мы точно победим и они точно будут дома, потому что для Путина становится все меньше и меньше смысла. Для него это уже стало как «чемодан без ручки». Он не знает, что с этим делать и как сохранить лицо. Мы поможем вернуть ребят домой, - сказал глава государства.

На вопрос относительно плана специального представителя ОБСЕ Мартина Сайдика о решении конфликта на Донбассе Президент отметил:

- Мы готовы рассматривать любые планы, если они не вредят суверенитету, территориальной целостности и независимости нашего государства.

Глава государства отметил, что план был изложен в Минских договоренностях - именно на них основываются санкции против России и сейчас готовится пакет санкций в связи с агрессией в Керченском проливе.

- План, который большое количество людей критикуют, не читая. В Минских договоренностях четко записано - вывод всех иностранных войск с территории Украины, и там стоит подпись Путина. Вывод всего тяжелого вооружения и военной техники с территории Украины - назад уберите в Россию. И там стоит подпись Путина. Обеспечение восстановления украинского суверенитета и власти на территории оккупированного Донбасса. Там стоит подпись Путина, - подчеркнул Петр Порошенко.

Глава государства подчеркнул, что после этого возможно политическое урегулирование. Президент напомнил, что для создания компонента безопасности в 2015 году он предложил использование миротворческого контингента с мандатом Совета Безопасности ООН.

- Почему Украина имеет на это право? Украина является многолетним участником миротворческих операций по всему миру. И в 2015 году Президента Порошенко никто не поддержал. Сказали, что это дорого и нереально. В 2018-2019 годах мы уже имеем поддержку США, Великобритании, Франции. Проведенны переговоры, по крайней мере по неприменению вето со стороны Китая. Кто против? Один - страна-агрессора РФ, - сказал Президент.