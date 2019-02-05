«Вы крадете жизни у украинцев, я вас ненавижу», - замминистра экономики о политиках, которые через суд отстранили Супрун

Максим Нефедов Политики, которые через суд добились отстранения исполняющей обязанности министра здравоохранения Ульяны Супрун, сделали это ради коррупционных доходов.

Об этом на своей странице в Facebook написал замминистра экономики Максим Нефедов.

«Дна все-таки нет, ради политической власти и коррупционных доходов можно идти на все. Суд постановлением запретил Ульяне Супрун выполнять полномочия министра. Ну а че? Медицинская реформа? Прозрачные закупки лекарств? Увеличение зарплаты врачам первичного звена? Программа «Доступные лекарства»? Борьба с феодалами в медицинских вузах? Нафик! Наш самый справедливый суд все решит за вас! Вот раньше лучше было - разные уважаемые богатые люди продавали свои лекарства Минздраву, нормально со всеми делились, - написал Нефедов

Также Нефедов заявил, что такими действиями политики крадут жизни у украинцев, хотя сами лечатся за границей.

«Смешно другое - такие действия лично у меня только подогревают ненависть к старой системе и ее представителям. Это как попытки разогнать Майдан. Вы. Просто. Не поверите. Как. Я. Вас. Ненавижу!!! Вы крадете жизни (причем здесь и в прямом смысле тоже) у меня, моих родителей и друзей, у всех украинцев, кроме тех, кто может прайвет-джетами летать на обследование в Израиль или Германию. И мы вас дожмем, даже не сомневайтесь!» - добавил заместитель министра.

Напомним, 5 февраля Окружной административный суд Киева по иску депутата Радикальной партии Игоря Мосийчука запретил и.о. министра здравоохранения Ульяне Супрун выполнять свои обязанности на этой должности.

Отметим, ранее и.о. главы Минздрава Супрун рассказала, как помощник одного из народных депутатов предложил ей взятку в виде квартиры за предоставление дорогостоящего оборудования одному из медучреждений. На следующий день она обратилась к детективам НАБУ с заявлением о признаках преступления. После этого и.о. министра и ее внештатный советник в течение года участвовали в следственных действиях для документации деталей.

До этого сообщалось, что детективы НАБУ проводили обыски у Олега Богачова - помощника лидера Радикальной партии Олега Ляшко. Обыски были связаны с делом о предложении взятки и.о. министра здравоохранения Ульяне Супрун. Также детективы проводили обыски и у мэра Вишневого (Киевская область).