У Луценко завели дело на кума Путина Медведчука, который постоянно общается с Порошенко – его подозревают в госизмене

Генеральная прокуратура Украины завела дело на лидера политической партии «Оппозиционная платформа – За життя» Виктора Медведчука – его подозревают в государственной измене и посягательствах на территориальную целостность страны.

Об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь Генпрокурора Лариса Сарган.

5 февраля Генеральной прокуратурой Украины по обращению народного депутата Тетерев Андрей внесла в Единый реестр досудебных расследований сведения о совершении Виктором Медведчуком уголовных преступлений, предусмотренных ч.1 ст.110 УК Украины и ч.1 ст.111 УК Украины.

«Глава пророссийской организации «Украинский выбор - право народа» и глава политсовета партии «Оппозиционная платформа - За життя» Виктор Медведчук сделал громкое заявление на партийном съезде 29 января 2019 года в Киеве, заявив о необходимости образования так называемого «автономного региона Донбасс» с образованием собственного парламента и правительства, а также о закреплении такого статуса в Конституции Украины. Его план-концепция предусматривает создание на Донбассе автономного региона «Донбасс» в составе Украины. Он считает, что такие договоренности Статус Донбасса возможно достичь в четырехугольнике Киев-Донецк-Луганск-Москва», - написала Сарган.

«Учитывая, что согласно ст.1 Конституции Украины, Украина является унитарным государством, территориальное устройство закреплено в ст.133 настоящего Закона, а также то, что Российская Федерация путем обеспечения самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР, ЛНР) живой силой, вооружением и другими материалами проводит агрессивные действия в отношении Украины, провозглашение концепции образования автономного региона Донбасс способствует законодательному закреплению временно оккупированной территории вопреки Основному Закону и предоставляет иностранному государству помощи в проведении подрывной деятельности против Украины, в том числе и информационной поддержки», - отмечает спикер Генпрокурора.

Сарган также сообщает, что в действиях Медведчука усматриваются признаки преступлений, предусмотренных ч.1 ст.110 УК Украины (Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и ч.1 ст.111 УК Украины (Государственная измена).

«В частности, в действиях Медведчука В.В. содержатся составы преступлений, предусмотренные ч.1 ст.110 УК Украины, а именно: умышленные действия, совершенные с целью изменения границ территории Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, то есть публичные призывы, а также ч.1 ст.111 УК Украины - государственная измена в форме предоставления иностранному государству помощи в проведении подрывной деятельности против Украины», - написала Сарган.

Материалы уголовных производств будут переданы в Службу безопасности Украины по подследственности.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что Медведчук регулярно бывает на Банковой у Порошенко и ездит к нему домой.

Отметим, что ранее Медведчук заявил, что не считает Россию агрессором, а ситуацию на Донбассе назвал «противостоянием граждан».

Как сообщалось ранее, Луценко подозревает Медведчука в организации госпереворота вместе с Савченко и в подготовке диверсий на Николаевщине. Ранее Парубий передал в ГПУ материалы о причастности Медведчука к антиукраинским действиям на Донбассе.

Отметим, что СМИ сообщали о тайной встрече Путина и Медведчука в аннексированном Крыму.