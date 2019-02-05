ЦИК зарегистрировала еще четырех кандидатов в Президенты

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала еще четырех кандидатов в президенты на выборы 31 марта.

Решения о регистрации были приняты сегодня, 5 февраля, передает «Левый берег».

ЦИК зарегистрировал заместителя председателя комитета Верховной Рады по вопросам бюджета Виктора Кривенко как кандидата от партии «Народный рух Украины».

В 2012-2014 Кривенко был советником министра экономического развития (Петра Порошенко) и вице-премьер-министра (Александра Вилкула), в 2014 прошел в Раду под №5 в списке «Объединения «Самопомощь», в 2016 вошел во фракцию «Блок Петра Порошенко», но в 2017 покинул ее.

Сергей Кривонос зарегистрирован от партии «Воины АТО». 2014-2016 он был начальником управления специальных операций Генерального штаба Вооруженных сил.

Зарегистрированы также двое самовыдвиженцев: исполняющий обязанности начальника государственного предприятия «Севастопольский морской рыбный порт» Руслан Ригованов и старший руководящий директор ООО «Интернешнл Инвестмент Партнерс Украина» Сергей Носенко.

Отметим, по состоянию на 5 февраля 2019 года Комиссия зарегистрировала 34 кандидатов на пост Президента Украины: Шевченко Игоря, Каплина Сергея, Наливайченко Валентина, Скоцика Виталия, Садового Андрея, Куприя Виталия, Мураева Евгения, Гриценко Анатолия, Балашова Геннадия, Богомолец Ольгу, Шевченко Александра, Насирова Романа, Бойко Юрия, Тимошенко Юлию, Ляшко Олега, Вилкула Александра, Корнацкого Аркадия, Мороза Александра, Добродомова Дмитрия, Киву Илью, Кошулинского Руслана, Данилюка Александра, Таруту Сергея, Зеленского Владимира, Смешко Игоря, Богословскую Инну, Габера Николая, Деревянко Юрия, Бессмертный Роман, Бондарь Виктор, Кривенко Виктор, Кривонос Сергей, Ригованов Руслан и Носенко Сергей.

Напомним, очередные выборы президента назначены на 31 марта 2019 года. Предвыборная кампания началась 31 декабря. С этого дня начинается регистрация потенциальных кандидатов в ЦИК и предвыборная агитация. К 9 февраля 2019 будет объявлен окончательный список претендентов на пост главы государства.