Несмотря на позицию США, Украина не спешит признавать Гуайдо временным президентом Венесуэлы

Хуан Гуайдо МИД Украины не спешит называть Хуана Гуайдо временным президентом Венесуэлы, хоть и выражает ему поддержку.

Об этом сообщается в заявлении МИД.

В заявлении Гуайдо называют не и.о. президента, а главой парламента.

«Украина признает Хуана Гуайдо главой единственного демократически избранного органа власти Венесуэлы – Национальной ассамблеи, а также лидером демократической оппозиции. Поэтому от него и других руководителей политических сил Венесуэлы зависит возвращение к демократическому управлению в стране, в частности путем достижения договоренностей о проведении демократических и сертифицированных международными наблюдателями выборов».

«Украина призывает делать все возможное для предотвращения силовых методов решения политического кризиса и, как следствие, противодействия экономической катастрофе, которая уже приводит к гуманитарным проблемам и страданиям венесуэльского народа», - идет речь в заявлении МИД.

Ранее глава министерства Павел Климкин также назвал Гуайдо президентом Национальной ассамблеи Венесуэлы – т.е. фактически спикером (пост Гуайдо во главе парламента называется presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela). Но он тогда уточнял, что Украина делает ставку на Гуайдо.

В то же время США и еще более 23 стран уже признали Гуайдо временным лидером страны, в соответствии с конституцией Венесуэлы.

«Я официально признаю президента Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуайдо временным президентом этой страны», – заявил президент США Дональд Трамп, сообщал «Голос Америки».

Госсекретарь США Майк Помпео приветствовал решение ряда европейских стран признать Хуана Гуайдо исполняющим обязанности президента Венесуэлы.