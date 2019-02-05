Судья, отстранивший Супрун, ранее восстановил в должности Насирова

Решение об отстранении Ульяны Супрун от исполнения обязанностей главы Минздрава вынес судья Сергей Каракашьян, который ранее отличился тем, что восстановил коррупционера Романа Насирова на пост главы ГФС.

Об этом говорится в сообщении «Центра противодействия коррупции» в Facebook.

Антикоррупционеры напомнили, что судья киевского окружного суда Сергей Каракашьян ранее называл рекламу с «достижениями» генпрокурора Юрия Луценко не политической, а социальной рекламой.

По данным организации, основной доход семьи Каракашьяна – это его зарплата в размере около 200 тыс. грн в год. Однако он строит элитный дом под Обуховом (Киевская область) и владеет автомобилем Mitsubishi Pajero Sport 2014 года (20 тыс. долл.), записанным на родственника.

«Окружной админсуд Киева должен быть ликвидирован в рамках проведения судебной реформы Порошенко. Но кому-то выгодно, чтобы такие судьи, как Каракашьян, продолжали штамповать сомнительные решения», — добавили антикоррупционеры.

Напомним, 5 февраля Окружной административный суд Киева по иску депутата Радикальной партии Игоря Мосийчука запретил и.о. министра здравоохранения Ульяне Супрун выполнять свои обязанности на этой должности.

Отметим, ранее и.о. главы Минздрава Супрун рассказала, как помощник одного из народных депутатов предложил ей взятку в виде квартиры за предоставление дорогостоящего оборудования одному из медучреждений. На следующий день она обратилась к детективам НАБУ с заявлением о признаках преступления. После этого и.о. министра и ее внештатный советник в течение года участвовали в следственных действиях для документации деталей.

До этого сообщалось, что детективы НАБУ проводили обыски у Олега Богачова - помощника лидера Радикальной партии Олега Ляшко. Обыски были связаны с делом о предложении взятки и.о. министра здравоохранения Ульяне Супрун. Также детективы проводили обыски и у мэра Вишневого (Киевская область).