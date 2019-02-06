Франция отработала учения по ядерному сдерживанию – ВВС подняли истребители «Рафаль»

Франция сообщила, что Военно-воздушные силы страны провели редкую симуляцию миссии по ядерному сдерживанию после того, как США объявили о планах выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Об этом сообщает «Зеркало недели» со ссылкой на «Reuters».

11-часовая миссия включала дозаправку, проверку всех фаз миссии атаки с применением многоцелевого истребителя четвертого поколения Rafale. В заявлении не сказано, когда было проведено испытание.

- Эти реальные удары запланированы в жизни системы вооружений, - заявил спикер ВВС Франции полковник Сирил Дювивье. - Они проводятся через довольно регулярные промежутки времени, но остаются редкими, потому что запускается настоящая ракета без боеголовки.

Франция ежегодно тратит около 3,5 миллиардов евро на поддержание своих запасов подводного и воздушного ядерного оружия. Она планирует модернизировать свои мощности, чтобы тратить 5 миллиардов евро в год к 2020 году.

1 февраля госсекретарь США Майк Помпео анонсировал выход Соединенных Штатов из ДРСМД. США завершат выход из Договора в течение шести месяцев, если Россия не вернется к выполнению ДРСМД. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия приостанавливает участие в Договоре.

Напомним, ранее сообщалось, что Россия разместила на границе с Украиной ядерные пусковые установки.