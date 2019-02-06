С начала предвыборной кампании на Николаевщине зарегистрировали почти два десятка нарушений

В Николаевской области после начала президентской предвыборной кампании зарегистрировано 17 фактов нарушений.

Об этом во время пресс-конференции представителей правоохранительных органов, которая состоялась во вторник, 5 февраля, рассказал начальник Следственного управления Главного управления Нацполиции в Николаевской области Иван Выговский, передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

- Заявления интернет-ресурсов мы мониторим каждый день и если факты устанавливаются, даже минимальные нарушения, они все равно вносятся в журнал единого учета в рамках Закона Украины «Об обращении граждан», и проводится проверка без внесения в ЕРДР. Если во время этой проверки будут устанавлены какие-либо нарушения, тогда может быть внесено. Что я имею в виду – в первую очередь, агитация, которая должна содержать пример типографии, количество напечатанных экземпляров этой агитации и так далее. Больше всего приходит обращений от «ОПОРЫ». На сегодняшний день 17 таких фактов зарегистрировано с начала предвыборной кампании и 13 админпротоколов составлено, - рассказал Выговский.

Напомним, что в январе наблюдатели ОПОРЫ выяснили, что в трёх городах Николаевской области под видом исследования общественного мнения относительно политических настроений набирали людей в команду агитаторов за потенциального кандидата в Президенты Петра Порошенко. В политсиле эту информацию не опровергли и никак не прокомментировали.

Также ранее сообщалось, что в Николаеве агитаторы, которых привлекли к команде Петра Порошенко, получили инструкции по сбору информации о политических настроениях граждан.