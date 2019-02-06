Нардеп от Радикальной партии переписал на свою помощницу компанию на Мальте и яхту, - СМИ

Нардеп от «Радикальной партии Олега Ляшко» Сергей Скуратовский переписал мальтийскую компанию и яхту на свою помощницу.

Об этом сообщает Центр противодействия коррупции.

Согласно данным официального реестра республики Мальта, Скуратовский в 2015-2016 годах был единственным владельцем мальтийской компании «Bogena Ltd».Компания владеет яхтой с одноименным названием. В декларациях нардепа за 2015-2016 годы не внесена ни мальтийская компания, ни яхта.

Далее, согласно реестру, Скуратовский передал акции компании «Bogena LTD» своей помощнице. В то же время, Скуратовский в ответ на запрос журналистов заявил, что иногда пользуется яхтой.

В 2017 году САП открыла уголовное производство в отношении депутата из-за декларирования недостоверной информации. В ходе обыска офиса, который до июня 2017 года принадлежал компании жены Скуратовского компании «Грин-грей», следователи также обнаружили документы на яхту «Bogena Ltd».

Напомним, ранее НАБУ установило факт подделки документов по сделке о продаже машины Ляшко за 2,2 миллиона гривен.

Отметим, согласно электронной декларации за прошлый год, Ляшко выиграл в лотерею более полумиллиона гривен. Кроме того, в 2017 году нардеп получил право собственности на жилой дом в Козине под Киевом площадью 357 кв. м и стоимостью 11,2 млн грн, а также на земельный участок площадью более 6500 кв. м в этом же населенном пункте.