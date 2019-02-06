На нардепа от Радикальной партии завели дело по подозрению в госизмене, - СМИ

Правоохранительные органы открыли уголовное производство по факту возможной государственной измены нардепа от фракции Радикальной партии Олега Ляшко Сергея Рыбалки в части сотрудничества со спецслужбами России.

Об этом Українським Новинам сообщил источник в правоохранительных органах.

- Народный депутат Рыбалка, имея в Липицке Российской Федерации в собственности семьи предприятия, возможно сотрудничает со спецслужбами РФ, чем наносит вред суверенитету, территориальной целостности и обороноспособности, а также экономической и информационной безопасности Украины» - сказал он.

По его словам, дело открыто 18 января по части 1 статьи 111 Уголовного кодекса (Государственная измена).

Также собеседник сообщил, что 17 января в отношении Рыбалки открыто еще два дела, а именно относительно возможной торговли с оккупированными территориями (ДНР и ЛНР), а также относительно возможного отмывания денег в 2017 году (ст 110-2 и ст 209 Уголовного кодекса).

Напомним, ранее сообщалось, что нардеп от Радикальной партии переписал на свою помощницу компанию на Мальте и яхту.