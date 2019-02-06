«Верховный Суд установит истину»: Порошенко и Кабмин поддержали Супрун

Президент Украины Петр Порошенко выразил поддержку Уляне Супрун, которая была отстранена от выполнения обязаностей министра здравоохранения по решению Окружного административного суда Киева.

Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

Он подчеркнул, что ценит роль Супрун в проведении медицинской реформы в Украине.

«Хочу подчеркнуть, что Уляна Супрун имеет полную поддержку Президента Украины. Ценю все то, что мы вместе сделали в направлении медицинской реформы. Убежден, что реформированный Верховный Суд установит истину в этом деле», - написал Порошенко.

Также он напомнил, что вопрос гражданства относится к исключительной компетенции президента.

«Подчеркиваю: Уляна Супрун – гражданка Украины согласно указа о предоставлении ей гражданства Украины, который я подписал», - добавил президент.

В свою очередь Кабинет министров выразил обеспокоенность решением Окружного административного суда об отстранении Ульяны Супрун от исполнения обязанностей министра здравоохранения.

«Это решение будет обжаловано в установленном законом порядке, и мы будем добиваться его отмены», - говорится в сообщении пресс-службы правительства.

Также в Кабмине выразили поддержку Супрун и заявили, что будут в дальнейшем прилагать усилия для продолжения обеспечения украинцев качественными медицинскими услугами.

Отмечается, что команда Супрун реализовала политику правительства, направленную на внедрение программы доступных лекарств, преодоление коррупционных схем в закупке лекарств, реформирование первичного звена, повышения уровня оплаты труда врачей, внедрения новых требований к качеству подготовки медицинских кадров.

Напомним, 5 февраля Окружной административный суд Киева по иску депутата Радикальной партии Игоря Мосийчука запретил и.о. министра здравоохранения Ульяне Супрун выполнять свои обязанности на этой должности.

Отметим, ранее и.о. главы Минздрава Супрун рассказала, как помощник одного из народных депутатов предложил ей взятку в виде квартиры за предоставление дорогостоящего оборудования одному из медучреждений. На следующий день она обратилась к детективам НАБУ с заявлением о признаках преступления. После этого и.о. министра и ее внештатный советник в течение года участвовали в следственных действиях для документации деталей.

До этого сообщалось, что детективы НАБУ проводили обыски у Олега Богачова - помощника лидера Радикальной партии Олега Ляшко. Обыски были связаны с делом о предложении взятки и.о. министра здравоохранения Ульяне Супрун. Также детективы проводили обыски и у мэра Вишневого (Киевская область).