«Без вмешательства государства здесь не обошлось»: У Гриценко заявили, что в его штабе нашли прослушку

Внефракционный нардеп, глава избирательного штаба Анатолия Гриценко Виктор Чумак заявил, что в штабе этого кандидата нашли устройства для прослушивания.

Об этом он сказал на заседании Верховной Рады 6 февраля и продемонстрировал 5 таких устройств с проводами, передает Украинская правда.

- Хочу показать журналистам на камеры эти 5 устройств, которые были найдены в штабе кандидата в президенты Анатолия Гриценко. Это пусковые устройства, которые запускают видео или аудиозапись. Эти устройства могут быть и в этом помещении, - сказал Чумак.

Он призвал штабы всех кандидатов в президенты (за исключением действующего, потому что его, по словам Чумака, «охраняет куча специальных служб, которые все проверяют») проверить «внимательно все вокруг».

- У меня огромное сомнение, что это может поставить некая частная правоохранительная структура. Думаю, что без вмешательства государства здесь не обошлось, - сказал нардеп.

Напомним, ранее у Гриценко заявляли об обстреле автомобиля его соратников в Киеве.

Отметим, 28 ноября около 30 людей в масках напали на лидера партии «Гражданская позиция»Анатолия Гриценко и его сторонников. Позже Гриценко заявил, что Порошенко организовал нападение на него в Одессе, чтобы остаться в президентском кресле.