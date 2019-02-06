Наше экономическое партнерство с ЕС и США - сотрудничество в измерении единого евроатлантического пространства, - Порошенко

Несмотря на удар, который нанесла Россия по экономике Украины, «нам удалось выстоять и открыть новые рынки».

Об этом заявил Президент Петр Порошенко во время участия в ежегодном приеме компаний-членов Американской торговой палаты в Украине

При этом он подчеркнул, что решающую роль в этом сыграло Соглашение об ассоциации и углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли с Европейским Союзом вместе со значительной активизацией торговых отношений с США.

Президент отметил, что Российская Федерация в нарушение всех норм международного права нанесла сильный удар по экономике Украины из-за войны и оккупации части украинской территории, когда было потеряно около пятой части промышленных предприятий. Россия закрыла для украинских товаров свой рынок и «не дает нам экспортировать ни в Среднюю Азию, ни на Ближний Восток, ни даже в Китай». Он добавил, что расчет российской власти заключался в том, чтобы в Украине остановились тысячи предприятий, особенно восточной части нашей страны.

- Но благодаря Соглашению об ассоциации, благодаря углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли Украине открылся европейский рынок - самый большой и самой надежный рынок в мире, - сказал Президент.

Он отметил, что принимал непосредственное участие в подготовке этих важных документов.

- Никому в голову не придет объявлять эмбарго ставить политические условия для того, чтобы повлиять на политические процессы в нашем государстве, - особо отметил Петр Порошенко надежность и стабильность экономического сотрудничества Украины с Евросоюзом.

- За четыре года экспорт в страны Европейского Союза в физическом объеме и денежном выражении вырос на 55%. Экономика выстояла, экономика двенадцать кварталов подряд продолжает расти. И это собственно, только здесь и сейчас открывает возможности для роста уровня жизни людей, - сказал Президент.

При этом он подчеркнул важность поднятия заработной платы и инвестирования и повышения производительности труда.

- Это наша общая задача и бизнес это должен понимать. Украина больше не будет страной дешевой рабочей силы. У нас есть другие конкурентные преимущества, - добавил Петр Порошенко.

- В этой связи еще большее значение приобретает зона свободной торговли с Евросоюзом, которая стала также и трамплином для выхода на другие рынки. Если товар или услуга продаются в ЕС, она точно будет интересна для многих стран мира, - подчеркнул Президент.

Глава государства отметил, что сегодня доля ЕС в структуре нашего экспорта составляет 42,6%, а доля РФ - 7,6%.

- И это не потому, что мы каким-то образом вмешиваемся в деятельность бизнеса. Жизнь четко расставила все точки, - отметил Петр Порошенко.

Он также сообщил, что в 2018 году Украина продала товаров в страны Евросоюза больше, чем когда за время независимости и стала пятым по объему экспортером агропродукции в Евросоюз.

Президент также сообщил, что за 2018 экспорт украинских товаров в США вырос более чем на 25%, а за пять лет он удвоился. Импорт увеличился с 1,9 млрд долларов до 2,9 млрд долларов. Он привел примеры успешной реализации конкретных и амбициозных проектов в различных сферах: от ядерной энергетики, поставки угля к масштабным проектам в транспортной отрасли, в том числе поставки локомотивов General Electric.