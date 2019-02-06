Решение суда о моем отстранение блокирует поставку лекарств в больницы, - Супрун

Решение суда о запрете нынешнему руководителю Минздрава выполнять свои обязанности на этой должности блокирует доставку препаратов в медучреждения.

Об этом и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун сообщила у себя в Facebook.

«Как лекарства, закупленные на сумму более 633 млн грн средств налогоплательщиков, которые готовятся к отправке в регионы на складах Минздрава Украины, будут доставлены в медучреждения? Ведь распределение препаратов происходит с подписью и.о. министра», - написала она.

В регионы направляют препараты по 33 программам государственных закупок, в их числе - вакцины против кори, лекарства для онкобольных, людей с диабетом, болезнями сердца, гепатитом, препараты для тех, кто нуждается в диализе или антиретровирусной терапии.

Также без подписи и.о. министра невозможно заключить договора на закупку препаратов и медицинских изделий за счет госбюджета 2019.

«Минздрав Украины в рекордные сроки начал процесс закупок. Однако из-за того, что сейчас никто не уполномочен исполнять обязанности министра, заключение договоров с закупщиками может не состояться вовремя. Сорванные сроки поставок приведут к тому, что тысячи людей останутся без лечения», - написала замминистра.

Также без подписи и.о. министра не смогут отправиться на лечение за границу 44 человека, что уже профинансировано из госбюджета.

«Речь идет о безопасности, здоровья и жизни миллионов людей. Я готова подписывать все необходимое. Сегодня возвращаюсь в Украину из командировки в США, которая было отменено в связи с постановлением судьи Каракашьяна», - написала Супрун.

Также она поблагодарила президента Петра Порошенко, главу правительства Владимира Гройсмана, спикера Рады Андрея Парубия.

«Спасибо Петр Порошенко, Владимир Гройсман и Андрей Парубий за четкую позицию относительно поддержки трансформации здравоохранения Украины. Теперь нам надо оперативно урегулировать ситуацию, которая сложилась», - говорится в ее сообщении.

«Ничто так не объединяет украинское общество как защита изменений в медицинской сфере. Спасибо всем гражданам, общественным организациям, медикам, ассоциациям и народным депутатам, которые вчера выразили нашей команде поддержку и возмущение судейским произволом», - написала она.

Напомним, 5 февраля Окружной административный суд Киева по иску депутата Радикальной партии Игоря Мосийчука запретил и.о. министра здравоохранения Ульяне Супрун выполнять свои обязанности на этой должности.