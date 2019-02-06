Кабмин одобрил выплату субсидий наличными – механизм начнет работать в марте

Кабинет министров Украины одобрил старт выплаты субсидий наличными деньгами с марта 2019 года.

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Принятым решением предлагается с марта 2019 года внедрить механизм предоставления жилищных субсидий населению в наличной форме. Предполагается, что данная инициатива будет стимулировать украинцев экономно потреблять жилищно-коммунальные услуги. Также предполагается усиление социальной поддержки наименее защищенных категорий.

Напомним, в середине января министр социальной политики Андрей Рева заявил, что украинцы уже с марта будут получать жилищные субсидии наличными деньгами.