«Меня кинули, как лоха», - беглый Янукович пожаловался, что Евросоюз обманул его в 2014 году

Бывший президент Украины Виктор Янукович заявил, что страны Европейского Союза обманули его в 2014 году.

Об этом он рассказал на пресс-конференции в Москве, говоря о соглашении об урегулировании ситуации в Украине, которое Янукович подписал с лидерами оппозиции 21 февраля 2014 года.

По словам Януковича, представитель России Владимир Лукин, который присутствовал тогда на переговорах, заранее выразил сомнение в выполнении этого соглашения.

- Он мне сказал: «Неужели вы верите, что эти соглашения будут выполнены». Я сказал: «Да. Я хочу верить, что на таком уровне, когда приезжают министры иностранных дел европейских государств и подписывают документ, на таком уровне они обязательно будут выполнены», - сказал Янукович.

- К сожалению, я ошибся и Лукин был прав. Как это можно назвать? Меня обманули, предали. Или, как говорят, продвинутые украинские политики, которые себя такими считают, меня кинули, как лоха, - добавил он.

Отметим, соглашение между Януковичем с одной стороны и лидером УДАРа Виталием Кличко, лидером «Свободы» Олегом Тягнибоком и лидером «Батькивщины» Арсением Яценюком было подписано 21 февраля с целью прекращения кровопролития на Майдане.

Подписание документа завизировали министры иностранных дел Германии и Польши и французский дипломат, выступавшие одной из сторон переговорного процесса. Посланник Путина, который также принимал участие в ночных четырехсторонних переговорах, на заключении соглашения не присутствовал.

Напомним, 24 января суд признал Януковича виновным в госизмене и заочно приговорил его к 13 годам тюрьмы.