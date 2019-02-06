Новак анонсировал ремонт трассы «Николаев-Кропивницкий» и пообещал начать с самых аварийных участков

Руководитель «Укравтодора» Славомир Новак рассказал о планах ремонта трассы Н-14 «Николаев-Кропивницкий», которую собираются полностью отремонтировать за два года.

Об этом он заявил в ходе заседания в Киеве, сообщает пресс-службе облгосадминистрации.

Новак заявил, что ремонт дороги осуществят в бетоне, а сами работы займут около двух лет.

— В этом году продолжаем ремонт во всех областях, в частности, заходим на ремонт в Одесскую и Николаевскую области. Дорога Н-14 «Николаев-Кропивницкий» еще несколько лет назад была одной из самых проблемных. В этом году в Кировоградской области коридор Н-14 закончим полностью. В Николаевской области начинаем капитальный ремонт. По сути, это будет новое строительство бетонной дороги, так как ремонтировать тут уже, к сожалению, нечего. Работы начинаем с самого поврежденного участка от границы с Кировоградской областью в сторону Николаева. Надеемся, за этот и следующий год ремонт дороги закончить полностью, - сказал Славомир Новак.

Глава Николаевской облгосадминистрации Алексей Савченко, в свою очередь, поблагодарил Новака за то, что Н-14 является приоритетом в этом году, а также сообщил, что по ремонту уже ведутся подготовительные работы.

«Спасибо главе «Укравтодора» Славомиру Новаку за то, что как и было обещано ранее, наша самая проблемная трасса Н-14 включена в приоритет службы на этот год. Николаевщина получила полную поддержку в этом направлении не только со стороны «Укравтодора», но и с стороны Министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна. Уже в ближайшее время начнется капитальный ремонт, а по сути, новое строительство дороги Н-14 Кропивницкий - Николаев, где предусматривается цементобетонное покрытие дорожной одежды. Областные власти, если это потребуется, будут помогать во всех вопросах. Уже сейчас ведутся подготовительные работы к началу ремонта наиболее аварийных участков через Водяно-Лорино и Воссиятское и дорогой между ними, размещаются бетонно-смесительные узлы. Надеюсь, что ничего не помешает, и строительство дороги завершится через несколько лет, как и было озвучено», - заявил Алексей Савченко.

Напомним, заместитель главы Николаевской ОГА Валентин Гайдаржи заявил, что Николаевская область потеряла не 100 миллионов гривен, которые Кабмин забрал с ремонта трассы Н-14 «Николаев-Александровка-Кропивницкий», а лишь 37 миллионов гривен.