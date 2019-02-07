Зампрокурора Николаевской области Божило решил уволиться и уйти в адвокаты – Дунас говорит, что ничего об этом не слышал

Тарас Дунас и Степан Божило Заместитель прокурора Николаевской области Степан Божило собирается покинуть свою должность.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщил собеседник в прокуратуре Николаевской области.

По информации источника, Степан Божило планирует заняться адвокатской деятельностью.

В то же время его руководитель во время пресс-конференции 5 февраля рассказал, что не знает о таких планах Божило.

– Почему это? Он ответственный за подразделение, которое помогает ГБР расследовать дела. Он активно работает. Я лично от него слышал таких намерений, – сказал прокурор Николаевской области Тарас Дунас.

Напомним, что Генпрокурор Юрий Луценко назначил Степана Божило заместителем прокурора Николаевской области 14 июля 2016 года.

Ранее Божило занимал должность начальника управления по расследованию особо важных дел ГПУ. Отмечалось, что он широко известен не только в прокурорских, но и политических кругах, поскольку как в период президентства Виктора Януковича, так и Петра Порошенко ему поручались щепетильные уголовные производства.

В частности, впервые широкую известность он приобрел в 2012-2013 годах, когда руководил следственной группой ГПУ, занимавшейся расследованием убийства нардепа Евгения Щербаня в 1996 году. По подозрению к причастности к заказу этого преступления обвинялась экс-премьер-министр Юлия Тимошенко.