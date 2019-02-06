Число кандидатов в Президенты Украины увеличилось до 37 – ЦИК зарегистрировал еще троих

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала кандидатами в президенты Андрея Новака, Василия Журавлева и Юрия Тимошенко.

Такое решение члены ЦИК приняли 6 февраля, передает «Украинская правда».

Андрея Новака выдвинула партия «Патриот», Василия Журавлева партия «Справедливость», а Юрий Тимошенко будет баллотироваться как самовыдвиженец.

Отметим, по состоянию на 5 февраля 2019 года Комиссия зарегистрировала 34 кандидатов на пост Президента Украины: Шевченко Игоря, Каплина Сергея, Наливайченко Валентина, Скоцика Виталия, Садового Андрея, Куприя Виталия, Мураева Евгения, Гриценко Анатолия, Балашова Геннадия, Богомолец Ольгу, Шевченко Александра, Насирова Романа, Бойко Юрия, Тимошенко Юлию, Ляшко Олега, Вилкула Александра, Корнацкого Аркадия, Мороза Александра, Добродомова Дмитрия, Киву Илью, Кошулинского Руслана, Данилюка Александра, Таруту Сергея, Зеленского Владимира, Смешко Игоря, Богословскую Инну, Габера Николая, Деревянко Юрия, Бессмертный Роман, Бондарь Виктор, Кривенко Виктор, Кривонос Сергей, Ригованов Руслан, Носенко Сергей, Новак Андрей, Журавлев Василий и Тимошенко Юрий.

Напомним, очередные выборы президента назначены на 31 марта 2019 года. Предвыборная кампания началась 31 декабря. С этого дня начинается регистрация потенциальных кандидатов в ЦИК и предвыборная агитация. К 9 февраля 2019 будет объявлен окончательный список претендентов на пост главы государства.