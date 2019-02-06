«Партия направлена на разграбление народа», – депутат Южноукринского горсовета Григорян об «Оппоблоке»

Эрик Григорян Депутат Южноукраинского городского совета Эрик Григорян заявил, что силы партии «Оппоблок» направлены на разграбление украинского народа.

Об этом сообщает сайт «Маю право».

Григорян, комментария заявление о выходе из партии «Оппозиционный блок» депутата Южноукраинского горсовета Владимира Венгера, отметил, что ему «захотелось вернуться немного в прошлое…».

«Когда ещё на выборах в местный совет в 2015 году из-за запрета деятельности Партии регионов кандидаты баллотировались от этой переименованой партии регионалов. Теперь депутаты, прошедшие от Оппоблока в Южноукраинский горсовет, бегут и с этого корабля – выходят из фракции, выходят из партии. Поняли, что от этой политической силы, которая, как была направлена на разграбление украинского народа, так и продолжает свою деятельность, ничего хорошего быть не может. Они и дальше предлагают своих кандидатов в президенты, потому что им нужно вернуть свою власть. А мы им потакаем, молчим, никого не садим в тюрьмы… Хотя и называем «режим Януковича». Кто из приближённых к Януковичу политиков, и кто был с ним в команде, понёс хоть какую-то ответственность?!! Никто! Наоборот, немного выждав, они теперь предлагают вернуться к тому «мирному» и «спокойному» РЕЖИМУ, избрав одного из их кандидатов – последователей Януковича. Умалчивая при этом, почему в 2014 году народ восстал против них… молчат из-за чего и из-за кого началась война, которую они же знают, как прекратить, но почему-то не прекращают. Кому нужна такая партия?! Народу, который она грабит?...Это народ нужен такой партии, чтоб его грабить. А тот, кто не хочет этого делать, не может оставаться с такими политиками вместе», - написал Григорян на своей странице в Facebook.

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