Мы доверяем людям, – Президент о введении монетизации субсидий

Сегодня Президент Украины Петр Порпошенко дал старт системе монетизации субсидий для малообеспеченных украинцев и подчеркнул, что это реальное свидетельство доверия власти к людям.

Об этом сообщает пресс-служба Главы государства.

- Мы очень тщательно поработали с января. Именно сейчас, 6 февраля мы с вами запускаем долгожданную систему монетизации субсидий, то есть денежных выплат малообеспеченным слоям населения. В среднем размер выплаты составляет 1500 грн. И после того, как получатель субсидии рассчитается за потребленные услуги, наличные средства остаются в его распоряжении, - сказал Президент Петр Порошенко во время совещания по вопросам внедрения монетизации субсидий для населения, которая состоялась в Министерстве социальной политики Украины.

- Хочу всех поздравить, потому что с 4 марта получатели субсидий получат денежные средства. И это значительный шаг в борьбе с бедностью, - сказал Президент и уточнил, что это касается в первую очередь малообеспеченных слоев населения, среди которых большая часть - пенсионеры.

Глава государства также отметил необходимость повышения эффективности самого механизма субсидий.

- Эффективно работает механизм субсидий? С одной стороны эффективно, Так как все, кто должен получать субсидии - они по облегченной процедуре, без лишней бюрократической волокиты имеют доступ к субсидиям. Но с другой стороны - заинтересованы ли на сегодняшний день потребители коммунальных услуг, потребители газа и потребители субсидий в том, чтобы сокращать энергопотребление? Нет. Ведь сколько бы ты не использовал, на твоем материальном положении это никак не отмечается. Именно поэтому очень тревожная статистика, когда потребители субсидий потребляют в полтора-два раза больше газа чем те, кто рассчитывается за них живыми деньгами, - сказал Петр Порошенко.

Президент подчеркнул, что пенсионеры больше всего пострадали в результате экономического кризиса, который был вызван российской агрессией и гибридной войной России против Украины.

Глава государства также отметил, что «монетизация субсидий направлена на преодоление бедности, борьбу с бедностью, когда деньги, которые сэкономлены - остаются в распоряжении малообеспеченных и повышают их уровень социальной защиты».

- Раньше украинцам не доверяли. Не доверяли, и говорил, что если отдать наличные пенсионерам, малообеспеченным, то они не заплатят (за потребленные жилищно-коммунальные услуги – ред.). Хочу подчеркнуть, что и я как Президент, и Премьер-министр, и Правительство доверяем украинцам, - подчеркнул Глава государства.

Он добавил, что именно поэтому сейчас по результатам встречи, которая состоялась в Ситуационном центре Администрации Президента Украины, запускается процесс монетизации субсидий, чтобы уже за февраль в марте те, кто получает субсидии, могли их получить в наличной форме.

- Для чего? Чтобы сделать партнерами весь украинский народ, и мотивировать их сократить потребление. Перейти к тем нормам потребления, которые были у тех, кто рассчитывается наличными за потребленные услуги и обеспечить энергоэффективность и энергосбережение. Мы доверяем людям, - подчеркнул Президент.

В то же время Президент подчеркнул, что это не полный перечень социальных инициатив в борьбе с бедностью. В частности, по словам Петра Порошенко, рассматривается ситуация с многодетными семьями.

Глава государства сообщил, что финансовое обеспечение субсидий включает в себя и механизм поступления средств от растаможивания так называемых «евроблях» при условии, что они превышают 1 млрд от запланированного в Государственном бюджете.

- Сейчас этот показатель значительно превышен и дает возможность Президенту и Правительству предпринять соответствующие шаги. Поэтому я приветствую, что сегодня полностью отработаны задачи, которые были поставлены. Я благодарю Премьер-министра за решительные шаги, которые были осуществлены в этом направлении. Очень важно, что мы отработали со «Сбербанком» и с «Укрпочтой», чтобы с самой первой минуты механизм логистики работал как часы, - отметил Петр Порошенко.