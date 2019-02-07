«Игры кончились»: Представитель Госдепа США Волкер поддержал участие наблюдателей из РФ на выборах Президента Украины

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Курт Волкер

Наблюдатели из Российской Федерации должны быть допущены на выборы Президента в Украине. Иначе, законность выборов может быть поставлена под сомнение. 

Об этом в Twitter заявил специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер.

«Украине нужны наблюдатели от ОБСЕ, чтобы доказать соответствие демократическим стандартам. В противном случае выборы могут быть поставлены под сомнение. Приемлемо, если российские наблюдатели в составе БДИПЧ (Бюро по демократическим институтам и правам человека, - ПН) ОБСЕ примут участие в выборах. Игры кончились. Украина должна быть привержена демократическим институтам», - написал Волкер.

Напомним, что ранее Павел Климкин заявил, что Министерство иностранных дел Украины не будет регистрировать официальных наблюдателей от Российской Федерации на выборах Президента Украины 2019.

Юлия Светлая

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